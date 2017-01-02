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Как звезды встретили Новый год: Лобода выступила в Майами, а Пугачева пригласила в замок друзей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/74_main.1483305052.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/74_tn.1483305052.jpg Звезды Игорь Николаев с женой Юлией отдыхает в Монте-Карло, а Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе отпраздновали Новый год

Как звезды встретили Новый год: Лобода выступила в Майами, а Пугачева пригласила в замок друзей (фото)

Сегодня, 09:01

Игорь Николаев с женой Юлией отдыхает в Монте-Карло, а Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе отпраздновали Новый год

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми на Мальдивах. Фото: Instagram
Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми на Мальдивах. Фото: Instagram

Знаменитости на страничках в соцсетях показали, как провели новогоднюю ночь.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной встретила Новый год в Яремче.

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Фото: Instagram

Игорь Крутой с женой Ольгой в Майами.

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Фото: Instagram

В новогоднюю ночь Светлана Лобода дала три концерта в Майами.

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Фото: Instagram


забег номер 3 #versacemansion #сновымгодом #miaminights

Видео опубликовано Natella Krapivina (@natellakrapivina)

Оля Полякова встретила Новый год на сцене в Одессе.

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Фото: Instagram


Продолжаем!)

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми на Мальдивах.

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Фото: Instagram

Игорь Николаев с женой Юлией в Монте-Карло.

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Фото: Instagram

Иванка Трамп с мужем и детьми.

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Фото: Instagram

Виталий Козловский с возлюбленной Раминой.

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Фото: Instagram

Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе встретили Новый год.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Алла Пугачева отметила Новый год с друзьями в замке.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Ани Лорак с мужем Муратом.

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Фото: Instagram

Светлана Тарабарова со звездными друзьями в столичном ресторане.

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Фото: Instagram

Группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив) выступила в Трускавце.

13_13

Фото: Instagram

Пэрис Хилтон на вечеринке с Памелой Андерсон.

1_1586

Фото: Instagram

Татьяна Литвинова с мужем в Калифорнии (США).

1_1587

Фото: Facebook
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Источник:

"Сегодня"

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