Как звезды встретили Новый год: Лобода выступила в Майами, а Пугачева пригласила в замок друзей (фото)

Сегодня, 09:01

Сегодня, 09:01 Просмотров: ...

Игорь Николаев с женой Юлией отдыхает в Монте-Карло, а Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе отпраздновали Новый год

Знаменитости на страничках в соцсетях показали, как провели новогоднюю ночь.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной встретила Новый год в Яремче.

Фото: Instagram

Игорь Крутой с женой Ольгой в Майами.

Фото: Instagram

В новогоднюю ночь Светлана Лобода дала три концерта в Майами.

Фото: Instagram





забег номер 3 #versacemansion #сновымгодом #miaminights Видео опубликовано Natella Krapivina (@natellakrapivina) Янв 1 2017 в 12:32 PST

Оля Полякова встретила Новый год на сцене в Одессе.

Фото: Instagram





Продолжаем!) Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Дек 31 2016 в 3:18 PST

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми на Мальдивах.

Фото: Instagram

Игорь Николаев с женой Юлией в Монте-Карло.

Фото: Instagram

Иванка Трамп с мужем и детьми.

Фото: Instagram

Виталий Козловский с возлюбленной Раминой.

Фото: Instagram

Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе встретили Новый год.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Алла Пугачева отметила Новый год с друзьями в замке.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Ани Лорак с мужем Муратом.

Фото: Instagram

Светлана Тарабарова со звездными друзьями в столичном ресторане.

Фото: Instagram

Группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив) выступила в Трускавце.

Фото: Instagram

Пэрис Хилтон на вечеринке с Памелой Андерсон.

Фото: Instagram

Татьяна Литвинова с мужем в Калифорнии (США).

Фото: Facebook