Как звезды встретили Новый год: Лобода выступила в Майами, а Пугачева пригласила в замок друзей (фото)
Игорь Николаев с женой Юлией отдыхает в Монте-Карло, а Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе отпраздновали Новый год
Знаменитости на страничках в соцсетях показали, как провели новогоднюю ночь.
Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной встретила Новый год в Яремче.
Фото: Instagram
Игорь Крутой с женой Ольгой в Майами.
Фото: Instagram
В новогоднюю ночь Светлана Лобода дала три концерта в Майами.
Фото: Instagram
Оля Полякова встретила Новый год на сцене в Одессе.
Фото: Instagram
Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми на Мальдивах.
Фото: Instagram
Игорь Николаев с женой Юлией в Монте-Карло.
Фото: Instagram
Иванка Трамп с мужем и детьми.
Фото: Instagram
Виталий Козловский с возлюбленной Раминой.
Фото: Instagram
Телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина вместе встретили Новый год.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Алла Пугачева отметила Новый год с друзьями в замке.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Ани Лорак с мужем Муратом.
Фото: Instagram
Светлана Тарабарова со звездными друзьями в столичном ресторане.
Фото: Instagram
Группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив) выступила в Трускавце.
Фото: Instagram
Пэрис Хилтон на вечеринке с Памелой Андерсон.
Фото: Instagram
Татьяна Литвинова с мужем в Калифорнии (США).
Фото: Facebook
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