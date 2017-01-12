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"Какая фигура": Даша Астафьева покорила формами в купальнике (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/18_main.1484212555.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/18_tn.1484212555.jpg Звезды Она наслаждается отпуском вместе со своим возлюбленным, которого уже не скрывает от общественности

"Какая фигура": Даша Астафьева покорила формами в купальнике (фото,видео)

Сегодня, 12:09

Она наслаждается отпуском вместе со своим возлюбленным, которого уже не скрывает от общественности

Даша отдыхает в горах. Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша отдыхает в горах. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева в отличие от многих своих коллег, которые улетели в теплые края, выбрала отдых в снежной Австрии.

Но снег совсем не мешает ей демонстрировать свою отличную фигуру в купальнике. Снимками с отдыха она делится в Instagram.

Imagination

Видео опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva)

Певица плавает в бассейне под открытым небом и любуется шикарным видом на заснеженные горы. При этом Даша не боится ходить по снегу босиком и в одном только купальнике, который выгодно подчеркивает ее аппетитную фигуру.

Выздоровела !!! #2017 #vacation #ski #fiss

Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva)

За этот снимок ее завалили хвалебными комментариями: "Какие красивые ноги", "Восхитительная", "Какая фигура", "Восхищаюсь", "Вау, какая фигура", "А ноги, а ноги, а ноги ноги ноги даются лишь не многииииим!" – пишут ей подписчики.

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Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша наслаждается отпуском вместе со своим возлюбленным, которого уже не скрывает от общественности.

Тем временем аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без.
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Источник:

"Сегодня"

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