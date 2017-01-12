"Какая фигура": Даша Астафьева покорила формами в купальнике (фото,видео)
Она наслаждается отпуском вместе со своим возлюбленным, которого уже не скрывает от общественности
Певица Даша Астафьева в отличие от многих своих коллег, которые улетели в теплые края, выбрала отдых в снежной Австрии.
Но снег совсем не мешает ей демонстрировать свою отличную фигуру в купальнике. Снимками с отдыха она делится в Instagram.
Певица плавает в бассейне под открытым небом и любуется шикарным видом на заснеженные горы. При этом Даша не боится ходить по снегу босиком и в одном только купальнике, который выгодно подчеркивает ее аппетитную фигуру.
За этот снимок ее завалили хвалебными комментариями: "Какие красивые ноги", "Восхитительная", "Какая фигура", "Восхищаюсь", "Вау, какая фигура", "А ноги, а ноги, а ноги ноги ноги даются лишь не многииииим!" – пишут ей подписчики.
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша наслаждается отпуском вместе со своим возлюбленным, которого уже не скрывает от общественности.
Тем временем аппетитная Эшли Грэм засыпала Instagram горячими снимками в бикини и без.
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