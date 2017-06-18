Камерон Диаз устала от Голливуда

Вчера, 02:26

Актриса отметила, что у нее больше не было сил переносить постоянные перелеты

Камерон Диаз. Фото: AFP
Камерон Диаз. Фото: AFP

Камерон Диаз всегда активно участвовала в светской жизни Голливуда. Но три года назад успешная актриса исчезла из поля зрения прессы и поклонников — сразу после премьеры мюзикла "Энни".

Недавно Диаз рассказала, почему приняла решение отказаться от славы и новых ролей в кино. "Я просто перестала понимать, кто я есть на самом деле. Осознавать это было очень больно. Я почувствовала, что мне нужно снова собрать себя буквально по кусочкам". Кроме того, актриса отметила, что у нее больше не было сил переносить постоянные перелеты. Их же она винит в том, что до 40 лет у нее не было мужа — только бойфренды. "Бойфренд и муж — это вовсе не одно и то же. Мой муж стал мне партнером, опорой и вообще всем".

Через несколько месяцев после решения бросить актерскую карьеру она встретила рок-музыканта Бенджи Мэдден. Спустя семь месяцев они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз.
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elle.ru

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