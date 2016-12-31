Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Канье Уэст стал причиной массового увольнения персонала лос-анджелесской больницы http://www.segodnya.ua/img/article/7836/80_main.1482859624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/80_tn.1482859624.jpg Звезды Медики диагностировали у музыканта истощение, связанное с недосыпом и нестабильным психологическим состоянием

Канье Уэст стал причиной массового увольнения персонала лос-анджелесской больницы

Сегодня, 02:26

Медики диагностировали у музыканта истощение, связанное с недосыпом и нестабильным психологическим состоянием

Канье Уэст с женой Ким Кардашьян. Фото: AFP
Канье Уэст с женой Ким Кардашьян. Фото: AFP

Таблоид TMZ со ссылкой на инсайдеров сообщил, что многие из медперсонала специализированной клиники UCLA Medical Center в Лос-Анджелесе, где недавно лечился Канье Уэст, были уволены за несоблюдение врачебной тайны.

Дело в том, что, пока знаменитый рэпер находился в стенах больницы, многие медсестры и даже некоторые врачи пытались не только сфотографировать звездного пациента, но и ознакомиться с его историей болезни. Руководством больницы было проведено внутреннее расследование, в результате которого были выявлены нарушители. В кратчайшие сроки они были уволены и сейчас расплачиваются за свое нездоровое любопытство.

Напомним, что осенью Канье Уэста госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса в разгар концертного тура Saint Pablo. Медики диагностировали у музыканта истощение, связанное с недосыпом и нестабильным психологическим состоянием, вызванным сильной усталостью. Жена рэпера Ким Кардашьян, узнав о случившемся, отменила мероприятие в Нью-Йорке и отправилась к мужу.
увольнения, больницы, медики, клиники, болезни, Кардашьян, уэст, ким кардашьян, Канье Уэст

Вы сейчас просматриваете новость "Канье Уэст стал причиной массового увольнения персонала лос-анджелесской больницы". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вечеринку организовала Крис Дженнер. Фото: instagram.com/parishilton

Праздничное примирение: Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян повеселились на вечеринке

27 Декабря, 16:09

Праздничную вечеринку устроила мать большого семейства - Крис Дженнер

Мода

Модель снялась в видеоролике для календаря Love Magazine

Младшая сестра Ким Кардашьян с трудом вместила грудь в крошечном прозрачном лифчике

27 Декабря, 08:39

Пикантный видеоролик с манекенщицей всего за несколько дней посмотрели более 180 тысяч раз

Звезды

Квитко не ест мяса. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Русская "Ким Кардашьян" раскрыла секрет своих пышных форм

26 Декабря, 08:39

Любимые упражнения Анастасии Квитко - это приседания и выпады, которые помогают держать попу в тонусе

Звезды

Дженис Дикинсон. Фото: REX

Супермодель Дженис Дикинсон раскритиковала Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер

22 Декабря, 19:00

Дикинсон рассказала, что была шокирована и разочарована появлением на обложке журнала Vogue Ким Кардашьян и Канье Уэста в 2014 году

Звезды

Белла Хадид. Фото: AFP

Газета Mirror назвала самые шокирующие появления звезд на красной дорожке в 2016 году

22 Декабря, 12:00

На четвертом месте - модели Белла Хадид и Крисси Тейген

Звезды

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: REX

Ким Кардашьян и Канье Уэст пытаются спасти брак

21 Декабря, 18:30

Кардашьян очень переживает из-за детей

Звезды

Ким Кардашьян с сестрой. Фото: AFP

Стал известен опасный диагноз Ким Кардашьян

21 Декабря, 10:30

Cостояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояние Канье Уэста 

Звезды

У пары есть совместная дочь. Фото: instagram.com/robkardashian

Невеста Роба Кардашьян забрала дочь, еду и съехала от него в канун Рождества

19 Декабря, 13:09

Звезда реалити-шоу остался без мебели и любимой женщины по неизвестной причине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.