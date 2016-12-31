Канье Уэст стал причиной массового увольнения персонала лос-анджелесской больницы

Таблоид TMZ со ссылкой на инсайдеров сообщил, что многие из медперсонала специализированной клиники UCLA Medical Center в Лос-Анджелесе, где недавно лечился Канье Уэст, были уволены за несоблюдение врачебной тайны.

Дело в том, что, пока знаменитый рэпер находился в стенах больницы, многие медсестры и даже некоторые врачи пытались не только сфотографировать звездного пациента, но и ознакомиться с его историей болезни. Руководством больницы было проведено внутреннее расследование, в результате которого были выявлены нарушители. В кратчайшие сроки они были уволены и сейчас расплачиваются за свое нездоровое любопытство.

Напомним, что осенью Канье Уэста госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса в разгар концертного тура Saint Pablo. Медики диагностировали у музыканта истощение, связанное с недосыпом и нестабильным психологическим состоянием, вызванным сильной усталостью. Жена рэпера Ким Кардашьян, узнав о случившемся, отменила мероприятие в Нью-Йорке и отправилась к мужу.