Каннский кинофестиваль: возвращение "Твин Пикса", мучения врача и фильм украинского документалиста

Накануне выходных Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая, объявил свою программу. Уже известно, что этом году председателем жюри станет режиссер Педро Альмодовар ("Джульетта"), а вести церемонии открытия и закрытия будет Моника Беллуччи. "Сегодня" выбрала самые интересные премьеры Канн.

"ТВИН ПИКС". Так кто же убил Лору Палмер? Спустя 25 лет, возможно, мы все же узнаем правду. Два года фаны томились в ожидании, поглощая новости о том, как звездная команда во главе с Дэвидом Линчем пополнялась Кайлом Маклокленом и многочисленными голливудскими звездами. И вот час премьеры настал: отдельный показ в рамках неконкурсной программы.

"КРОТКАЯ". Известный украинский документалист Сергей Лозница ("Майдан") представит в Каннах свой третий игровой фильм — экранизацию повести Федора Достоевского "Кроткая". В производстве этого фильма задействовано много стран: Франция, Россия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды. Режиссер немного "осовременил" сюжет и перенес действие в наши дни, в тюремные окрестности. Оригинальная повесть рассказывала историю ростовщика, который взял в жены молоденькую девушку, но фатально не сошелся с ней характерами.

"УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ". Психологическая драма с Николь Кидман, Колином Фарреллом и Алисией Сильверстоун. История разворачивается вокруг успешного хирурга. У него есть карьера, но нет детей, поэтому врач отважился на усыновление мальчика. Сказка, которой сначала казалась его семейная жизнь, постепенно превращается в ад: поведение приемного сына с каждым днем все ухудшается. Когда обстановка в доме доходит до критической точки, врач отваживается на радикальные, но необходимые меры.

"ХЕППИ-ЭНД". 75-летний режиссер Ханеке презентует новый фильм, посвященный европейскому миграционному кризису. История расскажет о семье из города Кале на севере Франции. В главной роли — Изабель Юппер: "Хеппи-энд" стал четвертой совместной работой актрисы и режиссера после "Пианистки", "Времени волков" и "Любви".

"РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ". Фильм Софии Копполы, главные роли в котором сыграли Николь Кидман, Эль Фаннинг, Кирстен Данст и Колин Фаррелл. Режиссер решила переснять ленту 1971 года с Клинтом Иствудом. История разворачивается в удаленном от цивилизации женском пансионе, где барышни живут в строгости и изоляции от мужчин. Однажды привычный расклад меняется, когда в интернат случайно попадает раненый солдат.

"ДВУЛИЧНЫЙ ЛЮБОВНИК". Премьера Франсуа Озона. Даже нет смысла описывать, о чем этот фильм, — конечно же, о любви и познании этого мира в разнообразных его проявлениях. В одной из главных ролей снялась Марина Вакт — актриса, с которой он работал ранее над фильмом "Молода и прекрасна".

"ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ". Фильм-открытие Каннского кинофестиваля — французская лента с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур и Луи Гаррелем. Вот уже 20 лет кинорежиссер Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берет свое, и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает любовную идиллию.