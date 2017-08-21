Катя Осадчая в отпуске похвасталась нарядом за 600 долларов

Сегодня, 09:01

Осадчая запечатлена в белом платье на тонких бретельках

Катя Осадчая. Фото: Instagram
Катя Осадчая. Фото: Instagram

Ведущая Катя Осадчая поделилась фото из путешествия на странице в Instagram.

Осадчая, которая полгода назад во второй стала мамой (ведущая родила сына), вместе с супругом Юрием Горбуновым проводит отпуск в Испании.

Для прогулки по курортному городку Алтея (город на побережье Коста-Бланки) Катерина выбрала наряд с цветочной вышивкой из коллекции украинско-бельгийского бренда FLOW the Label .

На снимке Осадчая запечатлена в белом платье на тонких бретельках, стоимостью 650 долларов.

"Еще немного жары и осень", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   
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Источник:

"Сегодня"

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