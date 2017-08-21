Катя Осадчая в отпуске похвасталась нарядом за 600 долларов
Осадчая запечатлена в белом платье на тонких бретельках
Ведущая Катя Осадчая поделилась фото из путешествия на странице в Instagram.
Осадчая, которая полгода назад во второй стала мамой (ведущая родила сына), вместе с супругом Юрием Горбуновым проводит отпуск в Испании.
Для прогулки по курортному городку Алтея (город на побережье Коста-Бланки) Катерина выбрала наряд с цветочной вышивкой из коллекции украинско-бельгийского бренда FLOW the Label .
На снимке Осадчая запечатлена в белом платье на тонких бретельках, стоимостью 650 долларов.
"Еще немного жары и осень", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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