Кайли Дженнер в платье с прозрачным декольте затмила сестру-супермодель (фото)
Сестры Ким Кардашьян выбрали для появления на публике яркие и эффектные наряды
В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Сразу после окончания церемонии вручения наград знаменитости отправились на аfterparty.
Вечеринка NBCUniversal’s Golden Globes прошла в отеле "The Beverly Hilton". Главными звездами стали сестры Дженнер – 21-летняя Кендалл и 19-летняя Кайли, которые на красной дорожке позировали вместе.
Сестры Ким Кардашьян выбрали для появления на публике яркие и эффектные наряды.
Кендалл предпочла морковное платье с разрезом от Paule KA, а Кайли – сверкающий наряд с прозрачным декольте от Elie Saab.
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