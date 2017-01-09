Кайли Дженнер в платье с прозрачным декольте затмила сестру-супермодель (фото)

Сестры Ким Кардашьян выбрали для появления на публике яркие и эффектные наряды

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Сразу после окончания церемонии вручения наград знаменитости отправились на аfterparty.

Вечеринка NBCUniversal’s Golden Globes прошла в отеле "The Beverly Hilton". Главными звездами стали сестры Дженнер – 21-летняя Кендалл и 19-летняя Кайли, которые на красной дорожке позировали вместе.

Сестры Ким Кардашьян выбрали для появления на публике яркие и эффектные наряды.

Кендалл предпочла морковное платье с разрезом от Paule KA, а Кайли – сверкающий наряд с прозрачным декольте от Elie Saab.