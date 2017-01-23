Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Кайли Миноуг возьмет после свадьбы фамилию мужа http://www.segodnya.ua/img/article/7909/4_main.1485178215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/4_tn.1485178215.jpg Звезды Ранее Кайли призналась, что ее отношение к материнству изменилось и что она и ее избранник вряд ли когда-нибудь станут родителями

Кайли Миноуг возьмет после свадьбы фамилию мужа

Сегодня, 17:30

Ранее Кайли призналась, что ее отношение к материнству изменилось и что она и ее избранник вряд ли когда-нибудь станут родителями

Кайли Миноуг. Фото: AFP
Кайли Миноуг. Фото: AFP

48-летняя певица Кайли Миноуг, которая обручилась со своим бойфрендом, 29-летним Джошуа Сассем, в феврале прошлого года, призналась, что после свадьбы собирается взять фамилию мужа. "Кайли Сасс – классное сочетание. Отличное сценическое имя. Никто не захочет быть мистером Миноуг, да и я не хочу, чтобы Джошуа брал мою фамилию", – заметила Кайли.

На вопрос журналистов о том, как Джошуа относится к тому, что его будущая жена – известная певица, Кайли с улыбкой ответила: "Вы смотрели фильм "Ноттинг-Хилл"? Там героиня Джулии Робертс говорит герою Хью Гранта: "Я просто девушка, стоящая перед парнем с просьбой любить ее". Так и у нас. Для нас все просто".

Напомним, в конце прошлого года Кайли Миноуг дала интервью британскому изданию Sunday Times Magazine, в котором откровенно поговорила о своей борьбе с раком и о том, как болезнь повлияла на ее мечты стать матерью. Кайли призналась, что ее отношение к материнству изменилось и что она и ее избранник вряд ли когда-нибудь станут родителями. "Когда вы больны раком, вам приходится принять тот факт, что, скорее всего, вы не сможете иметь детей. И, поверьте, когда кто-то говорит вам: "Ну, сейчас есть столько возможностей стать матерью", вам хочется кричать. Конечно, это потрясающе, что в современном мире есть множество возможностей. Это чудесно! Но когда вы вдруг теряете ту самую естественную возможность, которая казалась чем-то само собой разумеющимся, вы думаете: "Да, по-прежнему остается много возможностей, но...".
фильм, миноуг, певица, свадьбы, болезнь, отношение, героиня, кайли миноуг

Вы сейчас просматриваете новость "Кайли Миноуг возьмет после свадьбы фамилию мужа". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

hellomagazine

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кайли Миноуг. Фото: AFP

Кайли Миноуг призналась, что никогда не сможет иметь детей

21 Декабря 2016, 14:30

Певица навсегда оставила идею когда-нибудь завести детей

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода и Кайли Миноуг носят одинаковые комбинезоны за 55 тысяч гривен (фото)

20 Декабря 2016, 10:01

Австралийская певица вышла на сцену в наряде, который ранее для своего выступления выбрала Лобода

Звезды

Кайли Миноуг. Фото: Instagram

Кайли Миноуг определилась с датой свадьбы

13 Декабря 2016, 13:07

Певица планирует выйти замуж в феврале

Звезды

Певица выглядит отлично. Фото: instagram.com/kylieminogue

48-летняя Кайли Миноуг восхитила идеальной фигурой в блестящем комбинезоне

6 Декабря 2016, 10:09

Певица заинтриговала поклонников катанием на роликах, но не призналась, для чего предназначалась сьемка

Звезды

Фото: instagram.com/ladygaga

Песню Леди Гаги Bad Romance признали самой навязчивой

4 Ноября 2016, 13:09

Ученые выяснили, что 90% людей регулярно сталкиваются с навязчивыми мелодиями, которые никак не хотят выходить из головы

Звезды

Кайли Миноуг Фото: AFP

Кайли Миноуг не выйдет замуж, пока в Австралии не легализуют однополые браки

6 Октября 2016, 14:30

Джошуа Зассе и Кайли Миноуг обручились в начале этого года

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.