Кайли Миноуг возьмет после свадьбы фамилию мужа

48-летняя певица Кайли Миноуг, которая обручилась со своим бойфрендом, 29-летним Джошуа Сассем, в феврале прошлого года, призналась, что после свадьбы собирается взять фамилию мужа. "Кайли Сасс – классное сочетание. Отличное сценическое имя. Никто не захочет быть мистером Миноуг, да и я не хочу, чтобы Джошуа брал мою фамилию", – заметила Кайли.

На вопрос журналистов о том, как Джошуа относится к тому, что его будущая жена – известная певица, Кайли с улыбкой ответила: "Вы смотрели фильм "Ноттинг-Хилл"? Там героиня Джулии Робертс говорит герою Хью Гранта: "Я просто девушка, стоящая перед парнем с просьбой любить ее". Так и у нас. Для нас все просто".

Напомним, в конце прошлого года Кайли Миноуг дала интервью британскому изданию Sunday Times Magazine, в котором откровенно поговорила о своей борьбе с раком и о том, как болезнь повлияла на ее мечты стать матерью. Кайли призналась, что ее отношение к материнству изменилось и что она и ее избранник вряд ли когда-нибудь станут родителями. "Когда вы больны раком, вам приходится принять тот факт, что, скорее всего, вы не сможете иметь детей. И, поверьте, когда кто-то говорит вам: "Ну, сейчас есть столько возможностей стать матерью", вам хочется кричать. Конечно, это потрясающе, что в современном мире есть множество возможностей. Это чудесно! Но когда вы вдруг теряете ту самую естественную возможность, которая казалась чем-то само собой разумеющимся, вы думаете: "Да, по-прежнему остается много возможностей, но...".