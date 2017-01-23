Кендалл Дженнер гуляет по Парижу в прозрачной блузке без нижнего белья (фото)

Пикантным кадром Кендалл поделилась на странице в Instagram

21-летняя модель и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер приняла участие в мужской Неделе моды, которая сейчас проходит в Париже.

Кендалл прилетела в Париж, чтобы пройтись по подиуму в рамках показа новой коллекции модного дома Givenchy.

В свободное время Дженнер гуляет по городу в смелом наряде. На ужин в ресторане L'Avenue модель надела прозрачную блузку без нижнего белья.

Пикантным кадром Кендалл поделилась на странице в Instagram. Меньше чем за сутки снимок собрал свыше 1,6 миллионов лайков.

Фото: Instagram