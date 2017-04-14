Кэти Холмс скрывала отношения с Джейми Фоксом из-за брачного договора с Томом Крузом

Сегодня, 14:00

В скором времени пара официально объявит о своем романе

Кэти Холмс. Фото: AFP
Кэти Холмс. Фото: AFP

38-летняя Кэти Холмс и 49-летний Джейми Фокс тщательно скрывают свои любовные отношения уже больше трех лет. Но на днях стало известно, что в скором времени пара официально объявит о своем романе и развеет все слухи. Издание Us Weekly сообщает, что возлюбленные даже планируют устроить вечеринку в честь этого.

"Чтобы не было никаких доказательств их романа, пара ездила исключительно в автомобилях с тонированными стеклами. Кэти и Джейми пользовались только секретными задними лифтами. Они мастерски скрывались",— поделился инсайдер.

Недавно все же Кэти Холмс и Джейми Фокс попались в объективы фотокамер во время свидания в нью-йоркском ресторане. "Кэти устала играть в прятки",— прокомментировал тогда источник из окружения знаменитости.

Всему виной оказался бракоразводный договор Кэти Холмс с Томом Крузом, который обязал экс-возлюбленную не выставлять на публику личную жизнь пять лет. Кэти так сильно хотела развода, что согласилась на эти условия, а взамен получила 9,8 миллионов долларов на собственные расходы и расходы общего ребенка актеров — дочери Сури.

По сообщениям источников, срок действия договоренности истекает в 2017 году.
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