Ким Кардашьян и Канье Уэст обратились к услугам психолога

Для звездной пары Кардашьян-Уэст окончание 2016 года выдалось настолько сложным, что Ким и Канье решили обратиться к услугам профессионального психолога. Сейчас звезды проходят индивидуальные сеансы у психолога, чтобы справиться с последствиями целой серии травмирующих событий – от ограбления Ким в Париже до нервного срыва и последующей госпитализации Канье.

Как сообщает источник People, Ким и Канье проходят индивидуальные сеансы терапии. Ким борется с психологической травмой после ограбления, а Канье получает помощь на фоне депрессии и учится эффективнее справляться со стрессом.

Источник People отмечает, что регулярные консультации у психологов вовсе не свидетельствуют о том, что у Кардашьян и Уэста – проблемы в браке: звезды обратились за помощью в индивидуальных проблемах и не собираются прибегать к помощи семейного психолога и к парным консультациям, поскольку, несмотря на все пережитое в 2016 году, их брак по-прежнему стабилен.