Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в "Восьми подругах Оушена"

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее младшая сестра модель Кендалл Дженнер снялись в эпизодических ролях в фильме "Восемь подруг Оушена", сообщает ET Online.

По данным издания, сейчас работа над фильмом проходит в Нью-Йорке. Одной из ключевых сцен будет эпизод, посвященный гала-вечеру Met Gala, где Кардашьян и Дженнер выступили в качестве звездных посетительниц мероприятия.

Для роли они выбрали белые кружевные платья с полупрозрачными вставками.

