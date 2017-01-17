Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в "Восьми подругах Оушена"

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее младшая сестра модель Кендалл Дженнер снялись в эпизодических ролях в фильме "Восемь подруг Оушена", сообщает ET Online.

По данным издания, сейчас работа над фильмом проходит в Нью-Йорке. Одной из ключевых сцен будет эпизод, посвященный гала-вечеру Met Gala, где Кардашьян и Дженнер выступили в качестве звездных посетительниц мероприятия.

Для роли они выбрали белые кружевные платья с полупрозрачными вставками.

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Kim Kardashian and Kendall Jenner forgo underwear in nearly matching sheer lace gowns https://t.co/rRMIu8DuD1 pic.twitter.com/xtReTsFZTO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 17 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта в "Восемь подруг Оушена" сыграет Сандра Буллок и Кейт Бланшетт.

Напомним, что "Восемь подруг Оушена" — это спин-офф "Одиннадцати друзей Оушена" о приключениях обаятельной и находчивой компании преступников во главе с Джорджем Клуни. Фильм о банде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры"). Продюсером стал режиссер Стивен Содерберг, снявший три фильма про друзей Оушена. В прокат лента выйдет 21 июля 2018 года.

"Одиннадцать друзей Оушена" – ремейк одноименного фильма 1960 года. Картина появилась на большом экране в 2001 году и получила высокие оценки критиков. В 2004 и 2007 годах вышли продолжения – "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена". Главные роли сыграли Джордж Клуни и Брэд Питт.