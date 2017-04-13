Ким Кардашьян не надела бюстгальтер на красную дорожку

Перед фотографами Ким появилась в облегающем платье

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Обещание". Показ посетили Кортни и Ким Кардашьян, Шер, Орландо Блум, Нина Добрев, Сильвестр Сталлоне и многие другие.

Ким оказалась в центре внимания: перед фотографами она появилась в облегающем платье в пол золотистого оттенка, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

Кардашьян блистала на красной дорожке с новой короткой стрижкой. Под соблазнительный наряд от Versace супруга Канье Уэста не стала надевать бюстгальтер. Телезвезда подчеркнула пышные формы.

В фильме Терри Джорджа речь идет о событиях, связанных с армянской историей и культурой., в том числе и о геноциде армян.