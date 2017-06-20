Ким Кардашьян раскритиковали за попытку изменить цвет кожи

Многие не оценили желание Ким выглядеть более темнокожей, чем она есть

Ким Кардашьян может считать себя королевой контурирования, однако это не уберегло ее от очередного скандала. На днях супруга Канье Уэста объявила о запуске своей линии косметики, ради чего даже создала отдельную страничку в Instagram, куда выкладывает первые фото бьюти-новинок, – передает popcornnews.

Первыми продуктами линии Кардашьян стали кремовый стик для контуринга и хайлайтер, которыми звезда пользуется и сама. Помимо первых снимков ее дебютной линейки косметики, Ким выложила и собственные фото, на которых демонстрирует макияж, сделанный с помощью ее косметических средств.

Но многие не оценили желание выглядеть более темнокожей, чем она есть. Комментаторы посчитали Ким слишком гоняющейся за славой и трендами, а также и то, что только лишь благодаря косметике она выглядит красивой. Ким на такие заявления не обиделась, а продолжила публиковать новые посты, радуясь, что интерес к ее дебютной линии косметики растет с каждым днем.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 15 2017 в 10:39 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 14 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 19 2017 в 8:05 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 19 2017 в 8:05 PDT

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Июн 16 2017 в 5:51 PDT