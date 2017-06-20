Ким Кардашьян раскритиковали за попытку изменить цвет кожи

Сегодня, 10:20

Многие не оценили желание Ким выглядеть более темнокожей, чем она есть

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян может считать себя королевой контурирования, однако это не уберегло ее от очередного скандала. На днях супруга Канье Уэста объявила о запуске своей линии косметики, ради чего даже создала отдельную страничку в Instagram, куда выкладывает первые фото бьюти-новинок, – передает popcornnews.

Первыми продуктами линии Кардашьян стали кремовый стик для контуринга и хайлайтер, которыми звезда пользуется и сама. Помимо первых снимков ее дебютной линейки косметики, Ким выложила и собственные фото, на которых демонстрирует макияж, сделанный с помощью ее косметических средств.

Но многие не оценили желание выглядеть более темнокожей, чем она есть. Комментаторы посчитали Ким слишком гоняющейся за славой и трендами, а также и то, что только лишь благодаря косметике она выглядит красивой. Ким на такие заявления не обиделась, а продолжила публиковать новые посты, радуясь, что интерес к ее дебютной линии косметики растет с каждым днем.
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