Ким Кардашьян увеличила ягодицы из-за псориаза

Сегодня, 12:00

Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств

Ким Кардашьян. Фото: Instagram
Ким Кардашьян. Фото: Instagram

Ким Кардашьян призналась, что увеличила ягодицы. Правда, Ким добавила, что после операции ее жизнь стала сложнее. В одном из недавних интервью она поделилась тем, что начала делать инъекции в ягодицы из-за псориаза.

По ее словам, лечащий врач посоветовал "уколы красоты", потому что дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств.

"Я пошла на это, чтобы сделать инъекции кортизона в ягодицы. Это могло помочь мне в борьбе с псориазом. Мне сказали, что существует один шанс на миллион, чтобы люди заметили, что я увеличила ягодицы. Однако вскоре попа стала „выпирать", а позже и поползли слухи", – рассказала Ким.

Напомним, мужу Ким придется доказать в суде, что он действительно пострадал от нервного расстройства, в результате чего отменил несколько концертов.
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Источник:

cosmo.ru

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