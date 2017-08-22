Ким Кардашьян увеличила ягодицы из-за псориаза
Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств
Ким Кардашьян призналась, что увеличила ягодицы. Правда, Ким добавила, что после операции ее жизнь стала сложнее. В одном из недавних интервью она поделилась тем, что начала делать инъекции в ягодицы из-за псориаза.
По ее словам, лечащий врач посоветовал "уколы красоты", потому что дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств.
"Я пошла на это, чтобы сделать инъекции кортизона в ягодицы. Это могло помочь мне в борьбе с псориазом. Мне сказали, что существует один шанс на миллион, чтобы люди заметили, что я увеличила ягодицы. Однако вскоре попа стала „выпирать", а позже и поползли слухи", – рассказала Ким.
Напомним, мужу Ким придется доказать в суде, что он действительно пострадал от нервного расстройства, в результате чего отменил несколько концертов.
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