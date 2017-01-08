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Ким Кардашьян вернулась в соцсети и побила все рекорды по лайкам и просмотрам (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/41_main.1483912091.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/41_tn.1483912091.jpg Звезды Звезда разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео

Ким Кардашьян вернулась в соцсети и побила все рекорды по лайкам и просмотрам (фото,видео)

Вчера, 23:58

Звезда разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

После почти трех месяцев затворничества 36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вернулась во все социальные сети. Разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео. В общем, ударила по всем фронтам, – пишет peopletalk.

В Snapchat всего за сутки публикация Ким набрала 42,8 миллиона просмотров, тем самым установила рекорд в истории этой социальной сети.

Ким Кардашьян выставила в "Snapchat" и подписала его "Torn".

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В Instagram фотография Ким с сыном набрала 3 миллиона лайков за день.

А в Twitter 115 тысяч человек сделали репост ее фотографии всего за день.
Кардашьян, ким кардашьян

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