Ким Кардашьян вернулась в соцсети и побила все рекорды по лайкам и просмотрам (фото,видео)

Звезда разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео

После почти трех месяцев затворничества 36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вернулась во все социальные сети. Разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео. В общем, ударила по всем фронтам, – пишет peopletalk.

В Snapchat всего за сутки публикация Ким набрала 42,8 миллиона просмотров, тем самым установила рекорд в истории этой социальной сети.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 5 2017 в 9:23 PST

Ким Кардашьян выставила в "Snapchat" и подписала его "Torn".

В Instagram фотография Ким с сыном набрала 3 миллиона лайков за день.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 4 2017 в 9:54 PST

А в Twitter 115 тысяч человек сделали репост ее фотографии всего за день.