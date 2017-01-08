Ким Кардашьян вернулась в соцсети и побила все рекорды по лайкам и просмотрам (фото,видео)
Звезда разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео
После почти трех месяцев затворничества 36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вернулась во все социальные сети. Разместила оголенное селфи, фотографии с детьми и домашнее видео. В общем, ударила по всем фронтам, – пишет peopletalk.
4 января 2017 г.
В Snapchat всего за сутки публикация Ким набрала 42,8 миллиона просмотров, тем самым установила рекорд в истории этой социальной сети.
Ким Кардашьян выставила в "Snapchat" и подписала его "Torn".
В Instagram фотография Ким с сыном набрала 3 миллиона лайков за день.
А в Twitter 115 тысяч человек сделали репост ее фотографии всего за день.
family pic.twitter.com/C160vg1Mcn— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 января 2017 г.
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