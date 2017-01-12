Ким Кардашьян зарабатывает втрое больше Канье Уэста

По подсчетам Forbes, Ким Кардашьян зарабатывает приблизительно втрое больше своего супруга, рэпера Канье Уэста. Несмотря на выход нового альбома, гастрольный тур и продажу своих коллекций модной одежды, Канье в период с июня 2015 по июнь 2016, по оценкам Forbes, заработал 17,5 миллионов долларов. За аналогичный период доход Ким составил 51 миллион долларов – и это учитывая тот факт, что в декабре 2015 года Кардашьян во второй раз стала мамой.

Благодаря своему доходу Ким Кардашьян вот уже несколько лет подряд удерживает статус самой высокооплачиваемой реалити-звезды Америки. Почти половину дохода Ким обеспечила ее мобильная игра "Kim Kardashian: Hollywood" и эмодзи-приложение "Kimoji". Кроме того, до ограбления в Париже Ким успешно зарабатывала на своем Instagram, за каждый рекламный пост получая порядка 200 тысяч долларов.

Вторая в этом списке – ее 19-летняя сестра Кайли Дженнер, которая заработала за год почти столько же, сколько Канье Уэст – 18 миллионов. Суммарный же доход звездного семейства Кардашьян-Дженнер за год эксперты Forbes оценивают в более чем 122 миллиона долларов.