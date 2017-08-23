Кинокритики назвали 100 лучших комедий всех времен

BBC Culture опросило 253 кинокритиков и на основании их мнений составило рейтинг 100 самых лучших комедий, снятых за всю историю существования кинематографа. Возглавляет список голливудская классика 1959 года – "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро, в свое время получившая "Оскар" и еще пять номинаций.

В опросе BBC Culture приняли участие 253 кинокритика – 118 женщин и 135 мужчин – из 52 разных стран с 6 континентов; всех участников опроса просили назвать 10 лучших комедий всех времен – вне зависимости от того, в какой стране картины были сняты. В итоге топ 10, по версии BBC Culture и 253 профессиональных экспертов кино, выглядит так:

10. "Паровоз Генерал" (1926)

9. "Это Spinal Tap" (1984)

8. "Время развлечений" (1967)

7. "Аэроплан" (1980)

6. "Житие Брайана по Монти Пайтон" (1979)

5. "Утиный суп" (1933)

4. "День сурка" (1993)

3. "Энни Холл" (1977)

2. "Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1964)

1. "В джазе только девушки" (1959)

Самое интересное заключается в том, что в ТОП-10 нет ни одной комедии, снятой после 1993 года. Полностью список из 100 лучших комедий всех времен можно посмотреть на сайте BBC.

Напомним, новый рейтинг самых высокооплачиваемых актеров на ТВ возглавили звезды "Игры престолов" и Роберт Де Ниро.