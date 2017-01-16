Кинопремьера недели: трехиксовый Вин Дизель вернулся

"Три икса: мировое господство", США, 2016

В уже далеком 2002 году на экраны вышел фильм "Три Икса" с Вином Дизелем в главной роли. Вопреки названию, картина никакого отношения к взрослому кино не имела. Это был боевик чистой воды: зрелищный, драйвовый, но весьма примитивный сюжетно. Сам Дизель сыграл спортсмена-экстремала Ксандера Кэйджа, которого за силовые способности взяли в шпионы (говорю же, фильм умным не назовешь). При бюджете в $70 млн. картина собрала в прокате $277 млн., поэтому уже в 2005 году последовал сиквел: "Три Икса-2: Новый уровень". Вот только Дизель отказался в нем сниматься (не устроил гонорар), и потому вместо него геройствовал Айс Кьюб, запомнившийся тем, что он все время корчил жутко свирепые гримасы. Но этот фильм оказался далеко не таким успешным: при бюджете в $87 млн. боевичок собрал аж $71 млн. И вот: в прокат выходит триквел — "Три Икса: Мировое господство". И да, теперь снова с Дизелем.

О ЧЕМ. Агент Ксандер Кейдж (кодовый ник "Три Икса") вернулся. Он все такой же — крутой, лысый, а его белую майку-алкоголичку распирает мышца. Сюжет незамысловат: Ксандеру предстоит помешать банде злодеев и головорезов заполучить секретное супероружие — "Ящик Пандоры" (такая себе штукенция, контролирующая все спутники в мире). Кейдж бросает клич по всему миру и собирает своих давних друзей — "крутых, экстремальных и немного сумасшедших" (старость не в радость, раньше бы он рванул в дело в одиночку). Все проблемы он будет решать по старинке — насилием. В съемках, помимо Дизеля, принимали участие Нина Добрев, Руби Роуз, Сэмюэл Л. Джексон (шеф Иксов во всех трех частях), звезда Болливуда Дипика Падуконе и звезда Таиланда — Тони Джа. Фильм снят режиссером Д. Дж. Карузо ("Паранойя" и "На крючке").

ДЕТАЛИ. Главной удачей фильма сам 49-летний Дизель назвал тот факт, что ему удалось заполучить на роль плохиша самого Донни Йена (крупнейший актер Азии, наравне с Джеки Чаном и Джетом Ли). По словам Вина, он даже попробовал себя в дружеском спарринге с Йеном, но китаец с легкостью ему накостылял. "Я не успевал реагировать на его движения — он двигался вокруг меня со скоростью кометы", — жаловался потом Дизель.

Основная же фишка фильма осталась прежней: нереальные трюки в стиле "Бонда" времен Пирса Броснана. К примеру, Кейдж будет удирать от цунами (буквально прорываться сквозь волны) на байке и прыгать без парашюта из самолета. Естественно, снималась вся эта красота на фоне пресловутого зеленого экрана.