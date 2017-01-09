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Колье с бриллиантами и разрез до бедра: Риз Уизерспун восхитила сексуальным образом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/25_main.1483960385.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/25_tn.1483960385.jpg Звезды Актриса выбрала для "Золотого глобуса" наряд от Atelier Versace

Колье с бриллиантами и разрез до бедра: Риз Уизерспун восхитила сексуальным образом (фото)

Сегодня, 13:11

Актриса выбрала для "Золотого глобуса" наряд от Atelier Versace

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.

Актриса Риз Уизерспун продемонстрировала роскошный вечерний образ на красной дорожке. Риз выбрала для премии эффектный наряд от Atelier Versace.

Актриса подчеркнула фигуру желтым платьем со смелым декольте и разрезом до бедра. Знаменитая блондинка дополнила яркий образ драгоценным колье от Tiffany & Co и босоножками от Christian Louboutin.
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"Сегодня"

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