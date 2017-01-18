Конфуз на пляже: у Глюкозы выпала грудь из купальника (фото)

Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram смелым фото. Наталья опубликовала снимок, который был сделан во время зимних каникул во Вьетнаме. Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн.

Грудь артистки выпала из модного купальника телесного цвета, который слился с кожей.

"Утреннее пробуждение букетом цветов", – подписала кадр звезда.

Глюкоза продемонстрировала стройное и подтянутое тело. "Когда так откровенно, уже неприятно", "Фигура шикарная", "Грудь выпала", "Купальник прямо бомба", "У Вас грудь выпала", "Пора уже полностью раздеться", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram