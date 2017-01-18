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Конфуз на пляже: у Глюкозы выпала грудь из купальника (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/27_main.1484669400.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/27_tn.1484669400.jpg Звезды Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн

Конфуз на пляже: у Глюкозы выпала грудь из купальника (фото)

Сегодня, 10:01

Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн

Глюкоза с мужем. Фото: Instagram
Глюкоза с мужем. Фото: Instagram

Певица Глюкоза поделилась с поклонниками на странице в Instagram смелым фото. Наталья опубликовала снимок, который был сделан во время зимних каникул во Вьетнаме. Певица запечатлена на пляже во время принятия солнечных ванн.

Грудь артистки выпала из модного купальника телесного цвета, который слился с кожей.

"Утреннее пробуждение букетом цветов", – подписала кадр звезда.

Глюкоза продемонстрировала стройное и подтянутое тело. "Когда так откровенно, уже неприятно", "Фигура шикарная", "Грудь выпала", "Купальник прямо бомба", "У Вас грудь выпала", "Пора уже полностью раздеться", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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