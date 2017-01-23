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Константин Меладзе был шокирован внезапной беременностью подопечной http://www.segodnya.ua/img/article/7908/71_main.1485174712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/71_tn.1485174712.jpg Звезды Продюсер эмоционально отреагировал на признание Надежды Мейхер

Константин Меладзе был шокирован внезапной беременностью подопечной

Сегодня, 19:00

Продюсер эмоционально отреагировал на признание Надежды Мейхер

Надежда Мейхер. Фото: Instagram
Надежда Мейхер. Фото: Instagram

Певица Надежда Мейхер стала гостьей студии программы "Секрет на миллион". В беседе с Лерой Кудрявцевой певица вспомнила о том, как на самом старте своей карьеры в группе "ВИА Гра" забеременела первенцем. С отцом своего будущего ребенка, Александром Лищенко, звезда популярной группы познакомилась на улице. Молодой человек проявил инициативу и завел разговор с Надеждой. Между ними проскочила искра, и завязался роман.

Спустя некоторое время Мейхер  узнала, что беременна. Она призналась во всем своему продюсеру Константину Меладзе, и тот воспринял новость об "интересном положении"  Надежды довольно эмоционально. Ведь она только недавно пришла в группу, и у него были большие планы на нее. "Вдруг она сообщила мне, что беременна. Она находилась уже на третьем или четвертом месяце. Причем ни сном, ни духом об этом не ведала. Ей казалось, что у неё просто болит живот, и она пошла к терапевту, чтобы понять, в чем там проблема. И вдруг выяснилось, что она беременна. Ну, естественно, мне как будто балкон упал на голову. Но, поразмыслив минут пять и, сделав несколько глубоких вдохов, я сказал: "Раз у тебя ребенок будет — значит, иди в декретный отпуск!" Хотя, конечно, я обижался тогда на нее", — рассказал Константин в рамках шоу.

Беременность протекала не совсем гладко: вместо того, чтобы набирать вес Надежда начала стремительно худеть. В результате на момент родов певица поправилась всего на 4 килограмма, а мальчик родился весом 2800 граммов. А уже через две недели после появления на свет сына, которого назвали Игорем, Надежда вернулась на сцену.
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