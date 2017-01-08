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"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/7_main.1483868027.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/7_tn.1483868027.jpg Звезды Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями

"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана (фото)

Сегодня, 11:37

Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями

Поклонники заметили сходство Тарзана и его сына. Фото: instagram.com/natellanatella
Поклонники заметили сходство Тарзана и его сына. Фото: instagram.com/natellanatella

Певица Наташа Королева показала своим поклонникам повзрослевшего сына Архипа, с которым они встретились на одном из популярных горнолыжных курортов Сочи.

"Роза Хутор", – подписала певица в Instagram совместный снимок с сыном.

Поклонники моментально засыпали певицу комментариями с утверждением, что сын – копия своего отца, стриптизера Тарзана.

Роза хутор!!!#наташакоролева #сочи #розахутор

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)

"Мама в рождении не участвовала, копия отец", "Ну реально одно лицо с Тарзаном", "Очень на папу похож! С праздником прекрасную семью", "Это сынок?", "Ой сынок какой взрослый. Наташа вы очаровательна как всегда, обожаю вас", "Как же быстро растут чужие дети! Архип, какой ты красавчик! С новым годом вашу дружную семью! Будьте счастливы", "Классные, похож на отца", – пишут подписчики Королевой.

#helloween @lovepussu

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)

Ранее сообщалось, что сын сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями из-за проблем с обучением.

Тем временем 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике
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Источник:

"Сегодня"

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