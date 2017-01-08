"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана (фото)

Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями

Певица Наташа Королева показала своим поклонникам повзрослевшего сына Архипа, с которым они встретились на одном из популярных горнолыжных курортов Сочи.

"Роза Хутор", – подписала певица в Instagram совместный снимок с сыном.

Поклонники моментально засыпали певицу комментариями с утверждением, что сын – копия своего отца, стриптизера Тарзана.

Роза хутор!!!#наташакоролева #сочи #розахутор Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 7 2017 в 1:42 PST

"Мама в рождении не участвовала, копия отец", "Ну реально одно лицо с Тарзаном", "Очень на папу похож! С праздником прекрасную семью", "Это сынок?", "Ой сынок какой взрослый. Наташа вы очаровательна как всегда, обожаю вас", "Как же быстро растут чужие дети! Архип, какой ты красавчик! С новым годом вашу дружную семью! Будьте счастливы", "Классные, похож на отца", – пишут подписчики Королевой.

#helloween @lovepussu Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Окт 29 2016 в 3:10 PDT

Ранее сообщалось, что сын сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями из-за проблем с обучением.



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