"Копия отца": повзрослевший сын Наташи Королевой как две капли воды похож на Тарзана (фото)
Архип сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями
Певица Наташа Королева показала своим поклонникам повзрослевшего сына Архипа, с которым они встретились на одном из популярных горнолыжных курортов Сочи.
"Роза Хутор", – подписала певица в Instagram совместный снимок с сыном.
Поклонники моментально засыпали певицу комментариями с утверждением, что сын – копия своего отца, стриптизера Тарзана.
"Мама в рождении не участвовала, копия отец", "Ну реально одно лицо с Тарзаном", "Очень на папу похож! С праздником прекрасную семью", "Это сынок?", "Ой сынок какой взрослый. Наташа вы очаровательна как всегда, обожаю вас", "Как же быстро растут чужие дети! Архип, какой ты красавчик! С новым годом вашу дружную семью! Будьте счастливы", "Классные, похож на отца", – пишут подписчики Королевой.
Ранее сообщалось, что сын сейчас не живет в России вместе с родителями и переехал жить к своей бабушке в Майями из-за проблем с обучением.
Тем временем 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.
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