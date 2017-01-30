Красная дорожка премии Гильдии киноактеров США: звезды похвастались откровенными и эффектными нарядами (фото)

Сегодня, 18:00

Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд", получила награду в номинации "Лучшая женская роль"

В Лос-Анжелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Церемонию вручения посетили Натали Портман, Николь Кидман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, Райан Гослинг, Эштон Катчер и многие другие.

В главной номинации – "Лучший актерский состав" – победила картина "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США. Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд", получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды".

На красной дорожке гостьи демонстрировали эффектные наряды от известных брендов.

Эмма Стоун блистала на премии в черном платье от Alexander McQueen, а Кейт Хадсон – в Christian  Dior. Николь Кидман появилась перед фотографами в наряде изумрудного цвета от Gucci с перьями, бисером, каскадными оборками и глубоким декольте. Сальма Хайек, как и Кидман, выбрала Gucci.

Беременная Натали Портман отдала предпочтение белому наряду с объемными рукавами от Christian Dior.  

Эми Адамс позировала в Brandon Maxwell , Эмили Блант – в Roberto Cavalli, Аманда Пит – в Michael Kors, а София Вергара – в Zuhair Murad.

Кирстен Данст подчеркнула зону декольте творением от Christian Dior, а Мерил Стрип пришла на премию в белом платье от в Valentino.

Клэр Фой также позировала в наряде от Valentino, поверх которого ниспадал струящийся прозрачный верх, украшенный вышивкой.

Полный список победителей SAG Awards:

Лучший актерский состав (фильм)  – "Скрытые фигуры"

Лучший актер – Дензел Вашингтон, "Ограды"

Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"

Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис, "Ограды"

Лучшая мужская роль второго плана – Махершал Али, "Лунный свет"

Лучший актерский состав (комедийный сериал) – "Оранжевый – хит сезона"

Лучший актерский состав (драматический сериал) – "Очень странные дела"

Лучшая команда каскадеров (фильм) – "По соображениям совести"

Лучшая команда каскадеров (сериал) – "Игра престолов"

Лучший актер в сериале или мини-фильме – Брайан Крэнстон, "До самого конца"

Лучшая мужская роль второго плана в сериале или мини-фильме – Джон Литгоу, "Корона"

Лучшая женская роль второго плана в сериале или мини-фильме – Клэр Фой, "Корона"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Уильям Х. Мэйси, "Бесстыдники"

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джулия Луи-Дрейфус, "Вице-президент"
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