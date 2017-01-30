Красная дорожка премии Гильдии киноактеров США: звезды похвастались откровенными и эффектными нарядами (фото)
Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд", получила награду в номинации "Лучшая женская роль"
В Лос-Анжелесе состоялась 23-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Церемонию вручения посетили Натали Портман, Николь Кидман, Эмма Стоун, Мерил Стрип, Эми Адамс, Райан Гослинг, Эштон Катчер и многие другие.
В главной номинации – "Лучший актерский состав" – победила картина "Скрытые фигуры" американского режиссера Теда Мелфи. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о первых женщинах-ученых NASA, афроамериканках, сыгравших важную роль в подготовке первого орбитального пилотируемого полета США. Актриса Эмма Стоун, сыгравшая в фильме "Ла-Ла Ленд", получила награду в номинации "Лучшая женская роль", а Дензел Вашингтон признан лучшим актером за главную роль в ленте "Ограды".
На красной дорожке гостьи демонстрировали эффектные наряды от известных брендов.
Эмма Стоун блистала на премии в черном платье от Alexander McQueen, а Кейт Хадсон – в Christian Dior. Николь Кидман появилась перед фотографами в наряде изумрудного цвета от Gucci с перьями, бисером, каскадными оборками и глубоким декольте. Сальма Хайек, как и Кидман, выбрала Gucci.
Беременная Натали Портман отдала предпочтение белому наряду с объемными рукавами от Christian Dior.
Эми Адамс позировала в Brandon Maxwell , Эмили Блант – в Roberto Cavalli, Аманда Пит – в Michael Kors, а София Вергара – в Zuhair Murad.
Кирстен Данст подчеркнула зону декольте творением от Christian Dior, а Мерил Стрип пришла на премию в белом платье от в Valentino.
Клэр Фой также позировала в наряде от Valentino, поверх которого ниспадал струящийся прозрачный верх, украшенный вышивкой.
Полный список победителей SAG Awards:
Лучший актерский состав (фильм) – "Скрытые фигуры"
Лучший актер – Дензел Вашингтон, "Ограды"
Лучшая актриса – Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд"
Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис, "Ограды"
Лучшая мужская роль второго плана – Махершал Али, "Лунный свет"
Лучший актерский состав (комедийный сериал) – "Оранжевый – хит сезона"
Лучший актерский состав (драматический сериал) – "Очень странные дела"
Лучшая команда каскадеров (фильм) – "По соображениям совести"
Лучшая команда каскадеров (сериал) – "Игра престолов"
Лучший актер в сериале или мини-фильме – Брайан Крэнстон, "До самого конца"
Лучшая мужская роль второго плана в сериале или мини-фильме – Джон Литгоу, "Корона"
Лучшая женская роль второго плана в сериале или мини-фильме – Клэр Фой, "Корона"
Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Уильям Х. Мэйси, "Бесстыдники"
Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джулия Луи-Дрейфус, "Вице-президент"
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