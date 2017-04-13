Кремль: решение Киева по Самойловой девальвирует "Евровидение"

Песков выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловий в Украину будет пересмотрено до конкурса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение Киева о запрете на въезд российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой, передает "Газета.Ru".

По словам Пескова, этот шаг наносит удар по престижу международного конкурса. "Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует будущий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения". Решение несправедливое, неудачное", – сказал он.

Песков также выразил надежду на то, что решение о запрете въезда Самойловий в Украину будет пересмотрено до конкурса.

Также сообщается, что "Первый канал" отказался транслировать "Евровидение-2017" из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой. Об этом говорится в сообщении российского телеканала.

"Первый канал" получил письмо от Европейского вещательного союза с сообщением, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от России Юлии Самойловой. "Первый канал" считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе телеканала отметили, что Европейский вещательный союз, по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой или ее замены на другого участника. "Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться.

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017", – говорится в заявлении телеканала.