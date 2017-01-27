Крис Прэтт рассказал о секс-сцене с женой: "Мы репетировали десять лет"

Сегодня, 02:26

Актер снялся вместе с Анной Фэрис в ситкоме "Мамаша"

Крис Прэтт. Фото: AFP
Крис Прэтт. Фото: AFP

Крис Прэтт и Анна Фэрис женаты уже семь лет и воспитывают 4-летнего сына Джека, но лишь теперь им довелось разделить не только родительские обязанности, но и рабочие: звезда "Пассажиров" принял участие в съемках ситкома "Мамаша", в котором вот уже три года блистает его жена.

Анна играет мать-одиночку по имени Кристи, которая пытается устроить свою жизнь. В эпизоде, где с ней снялся Крис, разыгрывается сцена, в которой он дает ей урок верховой езды. Когда героиня случайно травмирует локоть, "учитель" уносит ее в сарай с сеном. Она его целует, и это быстро перерастает в страсть.

Рассказывая об этой роли изданию ET, Пратт пошутил в своем стиле. "Нашу с Анной секс-сцену, точнее сексуальную сцену, мы репетировали десять лет,— сказал он и добавил:— Интересно наблюдать за своей половинкой в привычной ей рабочей обстановке. Ну, не знаю, как остальным, а мне интересно".

Крис и Анна встретились в 2007 году, когда вместе снимались в комедии "Отвези меня домой" (вышла в 2011-м), и поженились спустя два года.
актер, жена, комедии, снялся, крис прэтт, роли

Вы сейчас просматриваете новость "Крис Прэтт рассказал о секс-сцене с женой: "Мы репетировали десять лет"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ok-magazine.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кадр из фильма "Мстители"

"Мстители: Война бесконечности" станут самым дорогим фильмом в истории

13 Января, 17:00

В фильме будет задействовано свыше двух десятков голливудских звезд

Звезды

Крис Прэтт. Фото: AFP

Крису Прэтту отказали в роли из-за лишнего веса

10 Января, 19:00

Актер занялся бегом, сел на жесткую диету и отказался от алкоголя

Звезды

Мэттью Макконахи. Фото: AFP

Мэттью Макконахи объяснил свой отказ от роли в "Стражах Галактики 2"

4 Января, 04:29

"Стражи Галактики 2" будут представлены зрителям в мае 2017 года

Звезды

Кадр из фильма "Первый мститель: Противостояние"

Marvel объявила официальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"

1 Января, 23:10

Всего в списке – 22 супергероя, это абсолютный рекорд для любых кинокомиксов

Звезды

Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков

23 Декабря 2016, 02:26

"Пассажиры" - история одиночества в космосе

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс хочет сняться в "Стражах Галактики" вместо "Людей Икс"

22 Декабря 2016, 18:00

Лоуренс уже заявляла о своем нежелании возвращаться к образу Мистик 

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс появилась на людях без бюстгальтера (фото)

14 Декабря 2016, 12:00

Актриса появилась на публике в юбке с кожаным поясом и яркой майке

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс отказывается сниматься без дублерш-каскадеров

9 Декабря 2016, 16:00

Актриса решила полностью отказаться от самостоятельного выполнения каскадерских трюков 

Звезды

Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Крис Прэтт считает Дженнифер Лоуренс одной из лучших актрис в мире

2 Декабря 2016, 19:02

Прэтт рассказал о своем опыте работы с Лоуренс

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Дженнифер Лоуренс страдает от паранойи после съемок в "Пассажирах"

22 Ноября 2016, 02:34

Лоуренс призналась, что съемки дались ей нелегко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования