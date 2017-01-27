Крис Прэтт рассказал о секс-сцене с женой: "Мы репетировали десять лет"

Крис Прэтт и Анна Фэрис женаты уже семь лет и воспитывают 4-летнего сына Джека, но лишь теперь им довелось разделить не только родительские обязанности, но и рабочие: звезда "Пассажиров" принял участие в съемках ситкома "Мамаша", в котором вот уже три года блистает его жена.

Анна играет мать-одиночку по имени Кристи, которая пытается устроить свою жизнь. В эпизоде, где с ней снялся Крис, разыгрывается сцена, в которой он дает ей урок верховой езды. Когда героиня случайно травмирует локоть, "учитель" уносит ее в сарай с сеном. Она его целует, и это быстро перерастает в страсть.

Рассказывая об этой роли изданию ET, Пратт пошутил в своем стиле. "Нашу с Анной секс-сцену, точнее сексуальную сцену, мы репетировали десять лет,— сказал он и добавил:— Интересно наблюдать за своей половинкой в привычной ей рабочей обстановке. Ну, не знаю, как остальным, а мне интересно".

Крис и Анна встретились в 2007 году, когда вместе снимались в комедии "Отвези меня домой" (вышла в 2011-м), и поженились спустя два года.