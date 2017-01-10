Крису Прэтту отказали в роли из-за лишнего веса

Крис Прэтт далеко не всегда был мускулистым и подтянутым секс-символом Голливуда: всего лишь несколько лет назад, как рассказал сам актер в новом интервью, ему отказывали в ролях из-за лишнего веса. Именно по этой причине в конечном итоге звезда "Стражей Галактики" решил привести себя в форму.

"Как-то я впервые услышал, как мне говорят: "Мы не сможем дать себе роль — ты слишком толстый"", – вспомнил Крис в интервью Vanity Fair. "Поэтому я решил быстро согнать лишний вес — как в рестлинге. Тогда я не мог позволить себе нанять персонального тренера, поэтому занялся бегом, сел на жесткую диету и отказался от алкоголя".

В какой именно роли ему отказали из-за лишнего веса, Крис Прэтт рассказывать не стал, отметив лишь, что это был фильм "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом. Кстати, для роли компьютерного гика Питера Брэнда в этом фильме Джон Хилл в свое время похудел более чем на 10 килограмм.