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Крису Прэтту отказали в роли из-за лишнего веса http://www.segodnya.ua/img/article/7869/60_main.1484061103.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/60_tn.1484061103.jpg Звезды Актер занялся бегом, сел на жесткую диету и отказался от алкоголя

Крису Прэтту отказали в роли из-за лишнего веса

Сегодня, 19:00

Актер занялся бегом, сел на жесткую диету и отказался от алкоголя

Крис Прэтт. Фото: AFP
Крис Прэтт. Фото: AFP

Крис Прэтт далеко не всегда был мускулистым и подтянутым секс-символом Голливуда: всего лишь несколько лет назад, как рассказал сам актер в новом интервью, ему отказывали в ролях из-за лишнего веса. Именно по этой причине в конечном итоге звезда "Стражей Галактики" решил привести себя в форму.

"Как-то я впервые услышал, как мне говорят: "Мы не сможем дать себе роль — ты слишком толстый"", – вспомнил Крис в интервью Vanity Fair. "Поэтому я решил быстро согнать лишний вес — как в рестлинге. Тогда я не мог позволить себе нанять персонального тренера, поэтому занялся бегом, сел на жесткую диету и отказался от алкоголя".

В какой именно роли ему отказали из-за лишнего веса, Крис Прэтт рассказывать не стал, отметив лишь, что это был фильм "Человек, который изменил все" с Брэдом Питтом. Кстати, для роли компьютерного гика Питера Брэнда в этом фильме Джон Хилл в свое время похудел более чем на 10 килограмм.
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Источник:

popcornnews.ru

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