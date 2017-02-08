Критики разгромили фильм "Обитель зла 6: последняя глава" c Миллой Йовович

Фантастический боевик "Обитель зла 6: Последняя глава" с Миллой Йовович подвергся разгрому со стороны ведущих зарубежных изданий, пишущих о кино. Рейтинг картины на сайте крупнейшего агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes опустился до 38 процентов.

"Я буквально сидел на краешке своего кресла в зрительном зале, но только для того, чтобы скорее покинуть его. Единственное, что меня занимало весь фильм – это размышления о том, почему злодеи называли себя Верховное командование Зонтика (Umbrella High Command), а их база называлась Город Енота. И то и другое звучит совсем не угрожающе", – написал автор издания Daily Mail Брайан Вайнер.

"Просто живите дальше и пропустите "Обитель зла 6: последняя глава", – отметил рецензент издания IGN Алекс Уэлч.

Автор издания The Hollywod Reporter Фрэнк Счек высказался еще короче: "Обещания, обещания...".

"Этот фильм назван "Обитель зла 6: последняя глава", но не стоит надеяться на то, что так и будет", – написал рецензент издания Variety Джо Лейдон.

Отметим, что предыдущая часть проекта, вышедшая в 2012 году, получила примерно такие же оценки кинокритиков, однако это не помешало ей заработать в прокате около 250 миллионов долларов.