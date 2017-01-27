Кровь, клетка и страдания: Настя и Потап представили "взрослый" клип (видео)

Сегодня, 12:00

"Это взрослая и глубокая работа, в которую мы вложили все свои переживания", – говорит Настя

Настя Каменcких в новом клипе. Фото: facebook.com/potapinastya
Настя Каменcких в новом клипе. Фото: facebook.com/potapinastya

Потап и Настя представили клип на новую песню "Я……Я". Страстное музыкальное послание "Я……Я" символизирует начало нового творческого десятилетия группы и представлено в новом для "Потапа и Насти" стиле. Меньше за сутки клип уже просмотрело свыше 150 тысяч пользователей.

Для воссоздания художественной концепции были использованы особые технические элементы. Важная роль отведена огромному экрану, предоставленному для съемок украинской компанией, который работает как светодиодный прибор. На нем появляются различные символичные изображения, в том числе, фотографии "Потапа и Насти", сделанные специально для этого клипа. Сюжет представляет собой ряд сцен, демонстрирующих связь между болью и предметом, который ее вызывает, или объектом, ее причиняющим.

В клипе Каменских предстала со следами от якобы ударов плетью, а Потап – в клетке.

"В этой песне и в этом клипе мы как никогда настоящие! Каждый из нас вложил в "Я……Я" свое видение, отступив от всех канонов написания песен. Мы хотим удивить самих себя качественной работой об отношениях между мужчиной и женщиной, показав историю конфликта сквозь призму драмы в деталях, со всеми эмоциями и пограничными состояниями", – говорит Потап.

"Это взрослая и глубокая работа, в которую мы вложили все свои переживания. Я особенно в нее погрузилась, прочувствовав это соединение любви, боли и страсти, которое пытается вырваться наружу", – рассказала Каменских.
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"Сегодня"

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