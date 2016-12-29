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Ксения Собчак довольна внушительным размером груди после рождения сына http://www.segodnya.ua/img/article/7840/28_main.1482941261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/28_tn.1482941261.jpg Звезды Телеведущую засыпали комментариями кормящие мамы, которые завидуют ей из-за того, что она может спать на животе

Ксения Собчак довольна внушительным размером груди после рождения сына

Вчера, 18:40

Телеведущую засыпали комментариями кормящие мамы, которые завидуют ей из-за того, что она может спать на животе

Ксения радуется простым вещам. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения радуется простым вещам. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак, которая чуть больше месяца назад родила сына, рассказала, что радуется простым вещам.

Об этом она написала в Instagram.

"Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"", – подписала она иронично снимок.

На фото Ксения позирует в белом платье в черный горох возле примерочных в магазине. И наряд ее и правда, с довольно пикантным декольте.

Примечательно, что в комментариях самым обсуждаемым стал не пункт о внушительной груди телеведущей, а высказывания молодых мам, которые не могут спать на животе из-за того, что кормят своих детей грудью.

Тем временем Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме
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Источник:

"Сегодня"

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