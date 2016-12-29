Ксения Собчак довольна внушительным размером груди после рождения сына

Телеведущую засыпали комментариями кормящие мамы, которые завидуют ей из-за того, что она может спать на животе

Телеведущая Ксения Собчак, которая чуть больше месяца назад родила сына, рассказала, что радуется простым вещам.

Об этом она написала в Instagram.

"Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с "глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать"", – подписала она иронично снимок.

На фото Ксения позирует в белом платье в черный горох возле примерочных в магазине. И наряд ее и правда, с довольно пикантным декольте.

Примечательно, что в комментариях самым обсуждаемым стал не пункт о внушительной груди телеведущей, а высказывания молодых мам, которые не могут спать на животе из-за того, что кормят своих детей грудью.

Тем временем Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме.