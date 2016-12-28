Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме (видео)

Домашний ролик с мужем телеведущей собрал за день более миллиона просмотров

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган активно готовятся к Новому году и даже прикупили уже большую ель.

Ее телеведущая показала на коротком видеоролике в Instagram.

"Немного переборщили с размером елки", – подписала она видеоролик с праздничным деревом и мужем.

На видео видно, как Виторган, у которого по данным СМИ, рост 1,94 см, с трудом дотягивается до верхушки дерева. Когда ему все же удается согнуть верхушку и подцепить на нее красную звезду, игрушка попросту боком уперлась в потолок.

Немного переборщили с размером ёлки:)))))!!!! Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 26 2016 в 1:51 PST

В комментариях поклонники Собчак посмеялись над "проблемой" телеведущей и предложили немного подрезать верхушку дерева или поменять игрушку на менее объемную.