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Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/90_main.1482862476.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/90_tn.1482862476.jpg Звезды Домашний ролик с мужем телеведущей собрал за день более миллиона просмотров

Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме (видео)

Сегодня, 04:20

Домашний ролик с мужем телеведущей собрал за день более миллиона просмотров

Собчак купила слишком большую елку. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Собчак купила слишком большую елку. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган активно готовятся к Новому году и даже прикупили уже большую ель.

Ее телеведущая показала на коротком видеоролике в Instagram.

"Немного переборщили с размером елки", – подписала она видеоролик с праздничным деревом и мужем.

На видео видно, как Виторган, у которого по данным СМИ, рост 1,94 см, с трудом дотягивается до верхушки дерева. Когда ему все же удается согнуть верхушку и подцепить на нее красную звезду, игрушка попросту боком уперлась в потолок.

Немного переборщили с размером ёлки:)))))!!!!

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В комментариях поклонники Собчак посмеялись над "проблемой" телеведущей и предложили немного подрезать верхушку дерева или поменять игрушку на менее объемную.
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Источник:

"Сегодня"

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