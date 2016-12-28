Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме (видео)
Домашний ролик с мужем телеведущей собрал за день более миллиона просмотров
Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган активно готовятся к Новому году и даже прикупили уже большую ель.
Ее телеведущая показала на коротком видеоролике в Instagram.
"Немного переборщили с размером елки", – подписала она видеоролик с праздничным деревом и мужем.
На видео видно, как Виторган, у которого по данным СМИ, рост 1,94 см, с трудом дотягивается до верхушки дерева. Когда ему все же удается согнуть верхушку и подцепить на нее красную звезду, игрушка попросту боком уперлась в потолок.
В комментариях поклонники Собчак посмеялись над "проблемой" телеведущей и предложили немного подрезать верхушку дерева или поменять игрушку на менее объемную.
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