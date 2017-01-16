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Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини http://www.segodnya.ua/img/article/7885/7_main.1484554230.png http://www.segodnya.ua/img/article/7885/7_tn.1484554230.png Звезды Она не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было

Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини

Сегодня, 10:08

Она не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было

Ксения показала снимок в купальнике. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения показала снимок в купальнике. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак, которая более месяца назад стала мамой в первый раз, похвасталась бюстом в бикини.

Снимком она поделилась в Instagram.

"Муж жестко отслеживает чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала", -подписала Ксения снимок с бассейна.

Ранее Собчак не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было. Теперь она все чаще выбирает платья с глубоким декольте для различных вечеринок.

Тем временем снимок с бассейна за несколько дней собрал уже более 65 тысяч лайков и множество комментариев.
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"Сегодня"

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