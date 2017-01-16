Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини

Она не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было

Телеведущая Ксения Собчак, которая более месяца назад стала мамой в первый раз, похвасталась бюстом в бикини.

Снимком она поделилась в Instagram.

"Муж жестко отслеживает чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала", -подписала Ксения снимок с бассейна.

#подприцелом Муж жестко отслеживает чтобы после бани,в бассейне @worldclass_zhukovka ,я не листала инстаграмчик ,а плавала Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 13 2017 в 5:10 PST

Ранее Собчак не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было. Теперь она все чаще выбирает платья с глубоким декольте для различных вечеринок.

Тем временем снимок с бассейна за несколько дней собрал уже более 65 тысяч лайков и множество комментариев.