Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини
Она не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было
Телеведущая Ксения Собчак, которая более месяца назад стала мамой в первый раз, похвасталась бюстом в бикини.
Снимком она поделилась в Instagram.
"Муж жестко отслеживает чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала", -подписала Ксения снимок с бассейна.
Ранее Собчак не раз писала, что с рождением сына она может похвастаться пышным бюстом, которого раньше у нее не было. Теперь она все чаще выбирает платья с глубоким декольте для различных вечеринок.
Тем временем снимок с бассейна за несколько дней собрал уже более 65 тысяч лайков и множество комментариев.
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