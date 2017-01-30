Ксения Собчак сходила в баню с Федором Бондарчуком (фото)

Сегодня, 15:30

В Instagram Собчак показала, как провела выходные

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак удивила поклонников на странице в Instagram неожиданным фото.

Собчак показала, как провела выходные. Ксения сходила в баню вместе с режиссером Федором Бондарчуком, где расхвалила его новый фильм.

"Ну что же, быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно. Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться – "Притяжение" получилось во всех смыслах – замечательное кино с прекрасным "сарафаном" (отзывами зрителей по окончанию просмотра)", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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