Ксения Собчак сходила в баню с Федором Бондарчуком (фото)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак удивила поклонников на странице в Instagram неожиданным фото.

Собчак показала, как провела выходные. Ксения сходила в баню вместе с режиссером Федором Бондарчуком, где расхвалила его новый фильм.

"Ну что же, быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно. Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться – "Притяжение" получилось во всех смыслах – замечательное кино с прекрасным "сарафаном" (отзывами зрителей по окончанию просмотра)", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram