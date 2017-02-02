Ксения Собчак удивила пикантным снимком с мужем (фото)

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным семейным фото.

Собчак и актер Максим Виторган отпраздновали семейный праздник. Со дня свадьбы телеведущей и актера прошло уже четыре года. Ксения призналась в любви к мужу.

"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни!", – написала она.

Телеведущая продемонстрировала кадр из семейного архива, на котором держит супруга за ягодицы.

Фото: Instagram