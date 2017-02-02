Ксения Собчак удивила пикантным снимком с мужем (фото)
Ксения Собчак и Максим Виторган накануне отпраздновали семейный праздник
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным семейным фото.
Собчак и актер Максим Виторган отпраздновали семейный праздник. Со дня свадьбы телеведущей и актера прошло уже четыре года. Ксения призналась в любви к мужу.
"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни!", – написала она.
Телеведущая продемонстрировала кадр из семейного архива, на котором держит супруга за ягодицы.
Фото: Instagram
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