Ксения Собчак удивила пикантным снимком с мужем (фото)

Сегодня, 11:00

Ксения Собчак и Максим Виторган накануне отпраздновали семейный праздник

Ксения Собчак. Фото: AFP
Ксения Собчак. Фото: AFP

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным семейным фото. 

Собчак и актер Максим Виторган отпраздновали семейный праздник. Со дня свадьбы телеведущей и актера прошло уже четыре года. Ксения призналась в любви к мужу.

"4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни!", – написала она.

Телеведущая продемонстрировала кадр из семейного архива, на котором держит супруга за ягодицы.

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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