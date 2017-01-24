Ксения Собчак впервые разлучилась с сыном ради Недели моды в Париже (фото)
Она пошутила над тем, как ей досталось приглашение на показ с чужой фотографией
Телеведущая Ксения Собчак. Которая всего два месяца назад впервые стала мамой, впервые разлучилась с маленьким сыном из-за поездки в Париж.
Об этом она сообщила в Instagram.
"В Париж по делу срочно", – подписала она один из снимков, на котором позирует в стильном образе посреди одной из улиц Парижа.
В столице Франции сейчас проходит Неделя моды.
Позже Ксения также пошутила над тем, как ей досталось приглашение на показ с чужой фотографией.
"Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели это, безусловно, @vetements_official твой личный айди с чужим фото! Я вот лично знаю несколько людей, которые годами проходят на показы по чужим айди, и представляются то Гараниным то Викой Давыдовой! Девушка на фото в очках-кто ж там дальше приглядываться будет? Люблю моду с ч/ю", – написала Собчак.
Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели это,безусловно, @vetements_official твой личный айди с чужим фото!;)) Я вот лично знаю несколько людей,которые годами проходят на показы по чужим айди,и представляются то Гараниным то Викой Давыдовой:)))) Девушка на фото в очках-кто ж там дальше приглядываться будет? :)) люблю моду с ч/ю :)))
Тем времен 20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика.
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