Ксения Собчак впервые разлучилась с сыном ради Недели моды в Париже (фото)

Сегодня, 18:09

Она пошутила над тем, как ей досталось приглашение на показ с чужой фотографией

Ксения улетела в Париж. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения улетела в Париж. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак. Которая всего два месяца назад впервые стала мамой, впервые разлучилась с маленьким сыном из-за поездки в Париж.

Об этом она сообщила в Instagram.

"В Париж по делу срочно", – подписала она один из снимков, на котором позирует в стильном образе посреди одной из улиц Парижа.

"В Париж по делу срочно" – #undercover meets #balenciaga shoes -both- @svmoscow

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В столице Франции сейчас проходит Неделя моды.

Позже Ксения также пошутила над тем, как ей досталось приглашение на показ с чужой фотографией.

"Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели это, безусловно, @vetements_official твой личный айди с чужим фото! Я вот лично знаю несколько людей, которые годами проходят на показы по чужим айди, и представляются то Гараниным то Викой Давыдовой! Девушка на фото в очках-кто ж там дальше приглядываться будет? Люблю моду с ч/ю", – написала Собчак.

Тем времен 20-летняя модель пришла на бал в прозрачном платье без лифчика
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"Сегодня"

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