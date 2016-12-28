Ксения Собчак высказалась об авиакатастрофе ТУ-154

35-летняя телеведущая Ксения Собчак прокомментировала авиакатастрофу ТУ-154. Накануне Ксению стали донимать подписчики: почему она игнорирует произошедшее? В итоге, Собчак ответила текстом на портале "Сноб".

"Я позавчера была на юбилее в Театре наций и подверглась всеобщему осуждению: как же так, в театр сходила, а пост соболезнований не написала! Кажется, для многих желание испытать ненависть и кого-нибудь заклеймить — вообще единственный побудительный мотив для выхода в интернет. Еще с утра в воскресенье в моей ленте появлялись робкие выражения ужаса и скорби перед происшедшим, но уже к середине дня все поглотила темная стихия: мол, и Божена высказалась возмутительно, и, кстати, покойная Елизавета Глинка когда-то сказала что-то не так, да и хор, даром что по нотам поет, не без червоточинки — пел не то и не там, где надо было", – прокоментировала Собчак.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 26 2016 в 10:47 PST

"Осуждение — любимая российская забава, и в нем источник многих проблем. Вместо того чтобы что-то подправить в себе самом, приятнее и легче осудить кого-то другого, а потом, приятно расслабившись, можно посетовать, что нет у нас никакой позитивной повестки. Послушайте, но ведь чтобы такую повестку обсуждать, неплохо бы сперва признать право других людей на собственное мнение. Или даже на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость — да, у людей есть и такие странные права. И вы совершенно не обязаны тотчас говорить вслух, что вы об этом думаете. Тем более хорошо бы воздержаться на похоронах", — резюмировала Ксения.

Напомним, 25 января самолет Ту-154, который принадлежал Министерству обороны РФ, пропал с радаров, а чуть позже стало известно, что самолет потерпел крушение и упал в Черное море. На борту находились 92 человека – военные, журналисты, артисты хора имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.