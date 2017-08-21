Кто из известных российских артистов еще не попал в базу "Миротворца"

Сегодня, 13:30

Игорь Николаев,  Рената Литвинова, и Владимир Пресняков пока не спешат незаконно посещать оккупированный Крым

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram

Практически каждый день интернет-сайт "Миротворец" пополняется именами российских звезд. В частности, туда попадают деятели культуры, незаконно посетившие оккупированный Крым (за нарушение государственной границы Украины).

Сайт "Сегодня" решил вспомнить, кто из известных российских звезд пока не оказался в "чистилище".

Алла Пугачева. Политическую ситуацию Примадонна никогда открыто не комментировала. С момента оккупации Крыма – на полуострове певица замечена не была.  

Супруг Аллы Борисовны – юморист Максим Галкин посетил оккупированный Крым в июне 2014 (на "День России"). В "Миротворце" его имени пока нет.

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Фото: Instagram

Ведущий Дмитрий Нагиев. В январе 2016 года Нагиев в интервью "Сегодня" рассказал о своих любимых городах в Украине.

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Фото: Instagram

Актриса Екатерина Климова. Во второй половине 2014 года Климова снималась в Украине в мелодраме "Влюбленные женщины" и батальной драме "По законам военного времени". В 2016 году Екатерина исполнила главную роль в  новогодней комедии "Я люблю своего мужа" (производство Star Media, показал канал "Украина").

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Фото: Instagram

Композитор Игорь Николаев, режиссер Рената Литвинова, певец Владимир Пресняков, певица Глюкоза, супермодель Наталья Водянова – одни из немногих, кто пока не спешит незаконно посещать оккупированный полуостров и открыто не поддерживают политику Владимира Путина.

Напомним, в "чистилище" сайта "Миротворец" уже находятся – Леонид Агутин, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Кирилл Сафонов, Николай Цискаридзе, Мария Порошина, Иван Охлобыстин, Алена Свиридова, Владимир Кузьмин, Ольга Бузова, Никита Михалков, Нюша, Дима Билан, Тимати, Ирина Дубцова, Валерий Леонтьев, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Митя Фомин, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Михаил Пореченков, Игорь Крутой и многие другие.
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Источник:

"Сегодня"

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