Купальник и маска кролика: Виктория Бекхэм удивила внешним видом
Сегодня супруге Дэвида Бекхэма исполняется 43 года
Дизайнер Виктория Бекхэм, которая сегодня празднует день рождения (супруге Дэвида Бекхэма исполняется 43 года), поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким и смелым фото.
Бекхэм удивила внешним видом. "Счастливой Пасхи, модные кролики! Всем солнечный поцелуй",— подписала кадр мама четверых детей.
Виктория запечатлена в синем слитном купальнике с глубоким вырезом от Lisa Marie Fernandez, стоимостью 410 фунтов стерлингов (около 14 тысяч гривен), болеро и маске кролика.
Фото: Instagram
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