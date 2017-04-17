Купальник и маска кролика: Виктория Бекхэм удивила внешним видом

Сегодня, 13:00

Сегодня супруге Дэвида Бекхэма исполняется 43 года

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram
Виктория Бекхэм. Фото: Instagram

Дизайнер Виктория Бекхэм, которая сегодня празднует день рождения (супруге Дэвида Бекхэма исполняется 43 года), поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким и смелым фото.

Бекхэм удивила внешним видом. "Счастливой Пасхи, модные кролики! Всем солнечный поцелуй",— подписала кадр мама четверых детей.

Виктория запечатлена в синем слитном купальнике с глубоким вырезом от Lisa Marie Fernandez, стоимостью 410 фунтов стерлингов (около 14 тысяч гривен), болеро и маске кролика.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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