Купальник и маска кролика: Виктория Бекхэм удивила внешним видом

Дизайнер Виктория Бекхэм, которая сегодня празднует день рождения (супруге Дэвида Бекхэма исполняется 43 года), поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким и смелым фото.

Бекхэм удивила внешним видом. "Счастливой Пасхи, модные кролики! Всем солнечный поцелуй",— подписала кадр мама четверых детей.

Виктория запечатлена в синем слитном купальнике с глубоким вырезом от Lisa Marie Fernandez, стоимостью 410 фунтов стерлингов (около 14 тысяч гривен), болеро и маске кролика.

Фото: Instagram