Леди Гага и принц Уильям поговорили о психическом здоровье

Сегодня, 16:39

Певица и принц планируют встретиться в октябре в Великобритании

Леди Гага. Фото: AFP
Леди Гага. Фото: AFP

Американская певица Леди Гага и британский принц Уильям обсудили по видеосвязи вопрос психического здоровья, сообщает CNN.

По данным издания, этот разговор состоялся в поддержку проекта Heads Together, которым наследник престола занимается вместе со своей супругой, герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Как отметила Леди Гаги, психические заболевания ассоциируются со стыдом: "Вам кажется, как будто с вами что-то не в порядке".

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Леди Гага. Фото: AFP

Вместе с тем певица рассказала о своих проблемах из-за посттравматического стрессового расстройства. По ее словам, она понимает, что должна быть счастлива, но ничего не может поделать, когда просыпается утром уставшей, грустной и испытывает тревогу.

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Принц Уильям. Фото: AFP

Уильям ответил, что настало время обсуждать такие темы вслух, ведь помочь может даже просто разговор с другом или родственником.

Принц и певица заявили, что намерены продолжить совместную работу и сфокусироваться на молодежи. Леди Гага и Уильям планируют встретиться в октябре в Великобритании.
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