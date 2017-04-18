Леди Гага и принц Уильям поговорили о психическом здоровье

Певица и принц планируют встретиться в октябре в Великобритании

Американская певица Леди Гага и британский принц Уильям обсудили по видеосвязи вопрос психического здоровья, сообщает CNN.

По данным издания, этот разговор состоялся в поддержку проекта Heads Together, которым наследник престола занимается вместе со своей супругой, герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Как отметила Леди Гаги, психические заболевания ассоциируются со стыдом: "Вам кажется, как будто с вами что-то не в порядке".

Леди Гага. Фото: AFP

Вместе с тем певица рассказала о своих проблемах из-за посттравматического стрессового расстройства. По ее словам, она понимает, что должна быть счастлива, но ничего не может поделать, когда просыпается утром уставшей, грустной и испытывает тревогу.

Принц Уильям. Фото: AFP

Уильям ответил, что настало время обсуждать такие темы вслух, ведь помочь может даже просто разговор с другом или родственником.

Принц и певица заявили, что намерены продолжить совместную работу и сфокусироваться на молодежи. Леди Гага и Уильям планируют встретиться в октябре в Великобритании.