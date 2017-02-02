Леонардо Ди Каприо вручит награды на "Оскаре-2017"

Церемония "Оскар-2017" все ближе, и организаторы постепенно приоткрывают завесу тайны над тем, какое шоу ждет зрителей. В частности, продюсеры церемонии объявили, что награды своим коллегам на "Оскаре"-2017 будут вручать Леонардо ДиКаприо, Бри Ларсон, Алисия Викандер и Марк Райлэнс.

Все четверо – победители прошлогодней церемонии "Оскар": Леонардо Ди Каприо получил долгожданную статуэтку как лучший актер, Бри Ларсон – как лучшая актриса за "Комнату", Алисия Викандер выиграла "Оскар"-2016 за роль второго плана в "Девушке из Дании", а Марк Райлэнс получил награду за роль второго плана в фильме "Шпионский мост".

89-я ежегодная церемония вручения наград Киноакадемии США состоится 26 февраля.