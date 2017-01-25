Леся Никитюк в платье-сетке засветила формы (фото)
После новогодних праздников Леся отправилась в очередное путешествие
Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников на странице в Instagram фото с путешествия.
Сейчас Никитюк вместе с Региной Тодоренко снимают новый сезон программы "Орел и решка".
Никитюк показала, как любуется закатом. Леся в коротком платье-сетке и раздельном купальнике похвасталась подтянутыми формами.
"Говорят солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом. P.s легенда с google, но мне понравилась", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Леся Никитюк в платье-сетке засветила формы (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии