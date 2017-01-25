Леся Никитюк в платье-сетке засветила формы (фото)

Сегодня, 09:01

После новогодних праздников Леся отправилась в очередное путешествие

Леся Никитюк. Фото: Instagram
Леся Никитюк. Фото: Instagram

Телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников на странице в Instagram фото с путешествия.

Сейчас  Никитюк  вместе с Региной Тодоренко снимают новый сезон программы "Орел и решка". 

Никитюк показала, как любуется закатом. Леся в коротком платье-сетке и раздельном купальнике похвасталась подтянутыми формами.

"Говорят солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом. P.s легенда с google, но мне понравилась", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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