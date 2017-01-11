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Лорак, Могилевская и Барских поздравили Алана Бадоева с днем рождения http://www.segodnya.ua/img/article/7873/11_main.1484145028.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/11_tn.1484145028.jpg Звезды Находясь на Бали, Алан Бадоев поблагодарил своих друзей

Лорак, Могилевская и Барских поздравили Алана Бадоева с днем рождения

Сегодня, 18:30

Находясь на Бали, Алан Бадоев поблагодарил своих друзей

Ани Лорак, Эмин и Алан Бадоев. Фото: www.anilorak.ua
Ани Лорак, Эмин и Алан Бадоев. Фото: www.anilorak.ua

10 января, режиссеру и продюсеру Алану Бадоеву исполнилось 36 лет.

Первой с днем рождения Алана поздравила певица Ани Лорак: "Дорогой Аланчик! С днем рождения! Огромное счастье жить и творить с тобой в одно время. Талантливый, харизматичный, тонкий, настоящий. Сумашедшей любви, ведь она – твой кислород. Будь счастлив!".

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Фото: пресс-служба

Макс Барских, которого с Бадоевым связывает многолетняя дружба и работа, называет своего продюсера лучшим другом: "Сегодня день рождения моего самого лучшего друга! Человека с другой планеты. Человека, умеющего видеть и чувствовать красоту даже там, где никто не видит. Человека, способного вести за собой в свой мир. Человека, делающего всех вокруг себя счастливыми! С днем рождения, Алан!", – поделился артист.

"Маэстро! Хочу пожелать тебе времени не только на съемки, идеи, написание сценариев, поиски, встречи, собрания, монтажи...Время – самое бесценное, и я знаю, что и с ним ты можешь творить чудеса, как и со всем, к чему прикасается твой хищный, острый, гениальный взгляд. С днем рождения, Великий Чародей!", – поздравил режиссера и партнера продюсер Михаил Ясинский.

Также именинник получил теплые слова от своей музы Татьяны Решетняк, Оли Поляковой, Светланы Лободы, солисток группы "ВИА Гра", Нателлы Крапивиной, Руслана Квинты, а Наталья Могилевская поделилась совместным архивным фото.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Находясь на Бали, Алан Бадоев поблагодарил своих друзей: "Знаете, мы живем в замечательном Мире. В нем есть все, все оттенки от радости до боли. Рождаясь мы будто белый холст, чисты и готовы принять любую картину. Хорошо если первые линии наши Мамы и Папы выводят умело, краской любви. Я благодарен моим Родителям за то, что у меня есть этот день и за то, что создали мне Мир из Большой любви. Она и есть мой камертон, – отметил Бадоев. – Хочу, чтобы сбылись все замечательные пожелания от каждого человека. Так много теплой энергии. Я обязательно возьму ее с собой в путешествие по 2017 году!".
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Источник:

"Сегодня"

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