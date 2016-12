Лучшие украинские альбомы 2016 года

10. Грибы – Дом На Колесах (ч.1)

Дебютный альбом украинской группы, вышедший 11-го ноября, стал едва ли не главным релизом не только Украины, но и всего СНГ – по крайней мере, уж точно самым обсуждаемым. "Грибы" – это электрохаус 90-х плюс читка о том, как классно этот самый электрохаус качает на танцполе. Цепкого бита и нехитрых текстов вроде "чики-пики дела, в танце трутся наши тела" стало достаточно для того, чтобы оказаться в центре общественного внимания и откатать аншлаговый тур.

И хотя (ч.1) в названии альбома достаточно прямолинейно намекает на последующее продолжение, вряд ли "Грибы" станут чем-то большим, чем героями сегодняшнего дня. Созданные для того, чтобы стать сетевым феноменом (даже количество треков в альбоме – 9, ровно столько в сумме с обложкой нужно для поста "Вконтакте"), они скорее всего им и останутся. К сожалению, народная любовь переменчива, с новым днем приходят и новые герои, а сегодняшний успех не гарантирует успех завтрашний.

9. The Elephants – Colors

Первый альбом других героев украинского фейсбука – "золушек" The Elephants – вышел 9-го декабря. Во всей этой истории о двух парнях из Сум, которые записали дома демо-альбом, выложили в интернет – и о чудо! – получили горы лайков и репостов - на самом деле важно лишь одно: их услышал Женя Филатов, он же The Maneken, он же основатель лейбла Vidlik Records. Именно Филатов "причесал" достаточно сырое звучание ребят и спродюссировал их дебютный альбом.

Получилось простое и душевное поп-инди, классно звучащее в украинском музыкальном поле, но ничем не выделяющееся среди сотен инди-групп по всему миру. Именно под такие песни главная героиня голливудского фильма понимает, что любит главного героя. Это удачный дебют для по-настоящему талантливых ребят, которым еще нет и 20-ти – и именно возраст играет им на руку. Потому что все-таки The Elephants – один из самых интересных молодых коллективов.

8. Blooms Corda – Gigotosia

Второй студийный альбом инди-группы с таинственным названием Gigotosia вышел 20-го октября. По словам лидера Blooms Corda Даниила Галыко, Gigotosia – это аббревиатура от The grass is greener on the other side (хорошо там, где нас нет). Из-за нехватки средств мастеринг всех песен делал искусственный интеллект LANDR (специальная онлайн-технология, разработанная совместно канадскими, американскими и немецкими звукоинженерами).

Песни о любви, понятные образы, банальные сюжеты и приятное сырое звучание – этого вполне достаточно для создания идеального альбома для холодных вечеров и одиноких прогулок в парке. Немного меланхолии и понимания того, что даже в самых больших городах люди бывают одиноки.

7. The Erised – Room 414

Свой первый альбом The Erised готовили два года – и вот наконец 4-го июня он вышел. Во-первых, нужно отметить, что The Erised – своего рода супергруппа, каждый из участников которой задействован в другом достаточно успешном основном проекте. Вокалистка Соня Сухорукова работает в Москве над карьерой поп-певицы, Игорь Кириленко и Нил Тарасов известны киевским тусовщикам как проект Hidden Element, Даниил Марин – он же Detail, а Александр Люлякин – барабанщик "Бумбокс".

С таким составом фирменности группе не занимать. Особенно беря во внимание, что изначально The Erised позиционировали себя как направленный на завоевание западного слушателя проект, эдакий украинский Daft Punk. До гиперизвестных французов им, конечно, еще далеко, но новая пластинка – первый шаг на этом пути.

6. Tik Tu – Shuma

Тернопольское трио мультиинструменталистов, выпустившее свой дебютный альбом 28-го ноября, стало одним из самых ярких открытий украинской музыки этого года. По словам музыканта Лесика Драчука, Shuma – это выдуманное слово, которым можно объяснить эклектику альбома, огромное количество различных задействованных стилей и инструментов, "которые вместе слепились в такой вот шум".

В альбоме смешались не только музыкальные жанры, но и язык текстов: украинский, английский, литовский. Послушать этот альбом нужно, если вы устали от однотипного инди, в котором каждая песня похожа на все остальные вместе и по отдельности одновременно. Это новое, актуальное барокковое звучание – легкое и непосредственное.

5. The Maneken – Sale %

Один из самых талантливых электронщиков Украины Евгений Филатов – он же The Maneken – долго подогревал интерес, выпуская порционно серию своих "скидочных" ЕР. И наконец под конец ноября, 24-го числа, вышла новая пластинка. Половина треков была записана с участием приглашенных артистов – Onuka, Brunnetes Shoot Blondes, Гайтаны.

По словам самого Филатова, новый альбом стал для него вызовом. В записи использовались только те инструменты, которые были в студии музыканта, – все это было сделано для того, чтобы отбросить ненужные элементы в музыке. The Maneken хотел построить свою музыкальную машину, способную перемещать слушателя в конец 70-х, – и по нашему скромному мнению, ему это удалось.

4. O.Torvald – #Нашілюдивсюди

Когда-то полтавская (теперь уже киевская) группа O.Torvald обещала, обещала и таки выпустила свой четвертый (по их словам, а на самом деле шестой) альбом в ночь на 1-е сентября. После Андрея Хлывнюка из "Бумбокс", ставшего продюсером предыдущего альбома, – белорус Кирилл Матюшенко из Nuteki. Название #Нашілюдивсюди – дань поклонникам, с которыми так любит заигрывать фронтмен Женя Галич и благодаря которым группа наконец забыла о залах на 100 человек.

O.Torvald отошли от своего статуса панк-группы – на самом деле, от него не осталось ничего. Модный вылизанный саунд вместо гаражной сырости, больше попа, меньше панка – и абсолютное несоответствие тому, чего от них ждали. Единственное, что осталось от них прежних – несколько корявые и инфантильные тексты и бешеная энергетика живых выступлений. Они встали на ступеньку массовой любви – безликой и оглушительной. В этом одновременно и счастье, и трагедия этого альбома.

3. Sinoptik – Interplanet Overdrive

Для донецких ребят из Sinoptik этого год стал по-настоящему знаковым – и дело не только в вышедшем 5-го апреля втором студийном альбоме. Группа, в которой сошлось все лучшее от стоунера, олдскульного рока и цифрового инди, накануне получила мировое признание – стала лучшей молодой группой на финале конкурса The Global Battle of the Bands в Берлине.

По словам участников группы, Interplanet Overdrive – это своего рода "дорожный фильм" о межпланетном путешествии, поиске надежды и утешения в темах космоса. В гитарных рифах, вводящих в транс, сплетаются фантастические сны и жестокая реальность. Но самое ценное в этом альбоме – его абсолютная и безусловная музыкальность.

2. Panivalkova – Донтворі

Зажигательные колоритные девушки из Panivalkova запомнились все еще по въедливой песне, посвященной парню по имени Никита. И вот наконец 20-го апреля группа выпустила свой дебютный альбом – не менее въедливый и колоритный, ясно понять, что у барышень большие планы стать, возможно, первым популярным украинским женским коллективом, который не "виагра", а о музыке.

Наиболее точное описание альбома – неформатность, претендующая стать через несколько лет популярной. Сами девушки называют свой стиль "чувственным минимализмом", поскольку, во-первых, в группе их всего трое, а во-вторых, – у них минимум инструментов. Но эти трое энергичных девушек со всем своим минимализмом умеют то, что не удается многим мужским именитым поп-рок-коллективам, – по-настоящему жечь.

1. ДахаБраха – Шлях

"Шлях" – уже пятый студийный альбом украинской этно-хаос группы, покорившей в этом году зрителей ВВС, вышел 7-го декабря. Это первая студийная работа после 6-летнего перерыва. Его продюсером стал бывший участник групп "Океан Эльзы" и Esthetic Education Юрий Хусточка.

Как говорят музыканты, название альбома очень символично, ведь путь его был непростым. В пластинке были использованы народные песни из Киевской, Полтавской, Ровенской, Житомирской, Луганской и Винницкой областей, а также из Крыма. По словам группы, "Шлях" посвящен всем тем, кто защищает нашу страну и идет непростым путем свободного человека.

0. Океан Ельзи – Без меж

Главная группа страны выпустила в этом году уже 9-й студийный альбом. Но пытаться вписать в рейтинги ОЕ, которые уже давно вышли за их рамки, или сравнивать с ними "молодых и перспективных" – как минимум нечестно по отношению к другим группам. Святослав Вакарчук давно не просто музыкант, а "Океан Ельзи" – не просто группа. И хотя все чаще звучит мнение, что вся эта история уже давно не о музыке, стоит послушать хотя бы одноименный трек, чтобы вспомнить, за что на самом деле все когда-то полюбили эту группу.