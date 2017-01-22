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Мадонна обматерила Трампа в прямом эфире (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/24_main.1485036587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/24_tn.1485036587.jpg Звезды Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось до полумиллиона человек

Мадонна обматерила Трампа в прямом эфире (видео)

Сегодня, 00:28

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось до полумиллиона человек


Телеканал CNN отключил из эфира речь певицы Мадонны за непечатную ругань в адрес президента США Дональда Трампа, – передает "Политолог".

Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления Мадонна дважды матом обругала Трампа, после чего трансляция прервалась, а ведущая CNN извинилась перед зрителями за непечатную лексику. "Мы от этого воздержимся. Это Мадонна, мы не знали, что она собиралась сказать", — сказала ведущая.

В ходе дальнейшего выступления Мадонна спела свою песню Express Yourself ("Самовыражайся"), в которой также изменила текст на ругательства в адрес Трампа.

На акции протеста в Вашингтоне выступил ряд других известных деятелей, в том числе певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон.
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