Мадонна впервые поделилась снимком со всеми своими детьми

На снимке в полном составе запечатлены все ее шестеро наследников

На этой неделе певице Мадонне исполнилось 59 лет: звезда отмечала день рождения в Испании с детьми. Исполнительница успела закатить шумную костюмированную вечеринку, насладиться местными красотами, покататься на лошади и побывать на концерте, где даже исполнила несколько своих песен, – пишет GRAZIA.

Теперь же Мэдж опубликовала в Instagram первое фото, на котором в полном составе запечатлены все ее шестеро наследников: 20-летняя Лурдес, 17-летний Рокко, 11-летние Мерси и Дэвид, 4-летние Стелла и Эстер. Поклонники пришли в восторг от снимка певицы и попросили ее почаще делиться подобными трогательными семейными моментами.

Публикация от Madonna (@madonna) Авг 18 2017 в 7:20 PDT

Напомним, младших своих детей Мадонна усыновила этой зимой. Близнецы уже успели влиться в семью и стать ее настоящей частью. Из шестерых наследников певицы только двое старших детей ее биологические дети. Дэвида и Мерси она усыновила в одном приюте в Малави с разницей в несколько лет.

Публикация от Madonna (@madonna) Авг 18 2017 в 6:17 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) Авг 16 2017 в 1:41 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) Авг 12 2017 в 8:35 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) Авг 10 2017 в 7:00 PDT

Ранее сообщалось, что Мадонне в свой 59 день рождения устроила горячие танцы и оседлала коня.