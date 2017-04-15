Макаревич назвал глупостью украино-российский скандал на фоне "Евровидения"

По его мнению, люди, которые готовили Самойлову к конкурсу, явно были в курсе украинских законов и в курсе того, что она бывала в Крыму

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал окончательный отказ Украины пускать российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову и последовавшее за этим решение Первого канала официально отказаться от трансляции конкурса.

"Я думаю, это глупость с обеих сторон. И с украинской стороны глупость, и с нашей нескладно получилось", — сказал музыкант "Газете.Ru".

По его мнению, люди, которые готовили Самойлову к конкурсу, явно были в курсе украинских законов и в курсе того, что она бывала в Крыму.

"Если они сознательно шли на этот конфликт — ну, это просто глупо", — заявил он.

В то же время, считает музыкант, Украина могла бы сделать исключение ради события, от которого зависит престиж государства.

Напомним, организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

Как сообщалось, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.