Макаревич назвал глупостью украино-российский скандал на фоне "Евровидения"
По его мнению, люди, которые готовили Самойлову к конкурсу, явно были в курсе украинских законов и в курсе того, что она бывала в Крыму
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал окончательный отказ Украины пускать российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову и последовавшее за этим решение Первого канала официально отказаться от трансляции конкурса.
"Я думаю, это глупость с обеих сторон. И с украинской стороны глупость, и с нашей нескладно получилось", — сказал музыкант "Газете.Ru".
По его мнению, люди, которые готовили Самойлову к конкурсу, явно были в курсе украинских законов и в курсе того, что она бывала в Крыму.
"Если они сознательно шли на этот конфликт — ну, это просто глупо", — заявил он.
В то же время, считает музыкант, Украина могла бы сделать исключение ради события, от которого зависит престиж государства.
Напомним, организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.
Как сообщалось, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловий на три года.
После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году.
Вы сейчас просматриваете новость "Макаревич назвал глупостью украино-российский скандал на фоне "Евровидения"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии