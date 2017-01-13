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Максим Галкин пригрозил обидчикам Аллы Пугачевой Старым Новым годом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/25_main.1484303721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/25_tn.1484303721.jpg Звезды На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей

Максим Галкин пригрозил обидчикам Аллы Пугачевой Старым Новым годом (фото)

Сегодня, 13:00

На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Instagram

После того как на сайте change.org появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву, многие звезды встали на защиту певицы. 

Максим Галкин впервые ответил на критику новогодних "голубых огоньков" и адресовал недоброжелателям послание.

"А впереди еще Старый Новый год", – написал Галкин под снимком, на котором Алла Пугачева кормит его клубникой в студии новогодней программы.

На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей. Напомним, автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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