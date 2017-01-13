Максим Галкин пригрозил обидчикам Аллы Пугачевой Старым Новым годом (фото)
На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей
После того как на сайте change.org появилось открытое письмо, адресованное генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву, многие звезды встали на защиту певицы.
Максим Галкин впервые ответил на критику новогодних "голубых огоньков" и адресовал недоброжелателям послание.
"А впереди еще Старый Новый год", – написал Галкин под снимком, на котором Алла Пугачева кормит его клубникой в студии новогодней программы.
На петицию уже отреагировали 147 тысяч пользователей. Напомним, автор петиции раскритиковал эфир российского канала (31 декабря) и попросил улучшить качество новогоднего контента в следующем году.
Фото: Instagram
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