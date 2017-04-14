Максим Галкин сделал первое селфи с Аллой Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин удивил поклонников на странице в Instagram эксклюзивным снимком. Галкин разместил в соцсети кадр с супругой – Аллой Пугачевой.

Это первое совместное селфи звезд, которое была опубликовано в микроблоге артиста.

Счастливые супруги позируют в автомобиле. "Домой!" – подписал Галкин семейный кадр.

Фото: Instagram