Максим Виторган трогательно поздравил знаменитого отца с днем рождения
Знаменитому актеру Эммануилу Виторгану исполнилось сегодня 77 лет
Актер и муж Ксении Собчак Максим Виторган поздравил своего знаменитого отца с днем рождения.
В честь праздника он написал трогательное поздравление в Instagram.
"С Днем рождения, папа! Родной мой большой человек! Ты говорил мне в детстве: "Помни, что ты отвечаешь не только за себя, а за всю фамилию. По тебе судят и о нас!". Это большая честь для меня. Помню!" – написал Максим.
Кроме теплых слов, он еще и прикрепил ретро-снимок, на котором позирует молодой Эммануил Виторган. Ему сегодня, к слову, исполнилось 77 лет.
Тем временем Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме.
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