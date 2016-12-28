Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Максим Виторган трогательно поздравил знаменитого отца с днем рождения http://www.segodnya.ua/img/article/7839/53_main.1482930954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/53_tn.1482930954.jpg Звезды Знаменитому актеру Эммануилу Виторгану исполнилось сегодня 77 лет

Максим Виторган трогательно поздравил знаменитого отца с днем рождения

Сегодня, 15:39

Знаменитому актеру Эммануилу Виторгану исполнилось сегодня 77 лет

Актер написал красивые слова отцу. Фото: instagram.com/mvitorgan
Актер написал красивые слова отцу. Фото: instagram.com/mvitorgan

Актер и муж Ксении Собчак Максим Виторган поздравил своего знаменитого отца с днем рождения.

В честь праздника он написал трогательное поздравление в Instagram.

"С Днем рождения, папа! Родной мой большой человек! Ты говорил мне в детстве: "Помни, что ты отвечаешь не только за себя, а за всю фамилию. По тебе судят и о нас!". Это большая честь для меня. Помню!" – написал Максим.

Кроме теплых слов, он еще и прикрепил ретро-снимок, на котором позирует молодой Эммануил Виторган. Ему сегодня, к слову, исполнилось 77 лет.

Тем временем Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме
фото, человек, актер, Виторган, собчак, муж, поздравление, максим, Ксения Собчак, instagram

Вы сейчас просматриваете новость "Максим Виторган трогательно поздравил знаменитого отца с днем рождения". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак ответила на обвинения в том, что она плохая мать

25 Декабря, 08:31

Ксения эмоционально обратилась к тем, кто упрекает ее в нежелании уделять время недавно родившемуся сыну

Звезды

Звездные родители впервые вышли гулять с сыном. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак со всей семьей впервые вышла гулять с новорожденным сыном

5 Декабря, 04:19

Максим Виторган также поделился семейными сэлфи с первой прогулки своего сына

Звезды

Собчак купила слишком большую елку. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме

Сегодня, 04:20

Домашний ролик с мужем телеведущей собрал за день более миллиона просмотров

Звезды

Ксению Собчак затравили в соцсетях

29 Ноября, 19:33

Появление известной телеведущей на концерте группы "Сплин" вызвало осуждение в сети

Звезды

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: Социальные сети

Интрига дня: Ксения Собчак выбрала имя сыну и собирается сменить фамилию

26 Ноября, 20:22

СМИ во всю выдвигают версии относительно будущего имени ребенка

Звезды

Ксения с сыном вернулась домой. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Муж Ксении Собчак показал милый ролик с новорожденным сыном и женой

23 Ноября, 04:20

Максим Виторган жестко раскритиковал российский сайт за неправдивый репортаж о возвращении Ксении с новорожденным ребенком из роддома

Звезды

Собчак родила сына. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Мать Ксении Собчак рассказала подробности родов своей дочери

21 Ноября, 09:39

Как назвали новорожденного сына Максима Виторгана и телеведущей, пока неизвестно

Звезды

Эммануил Виторган с сыном. Фото: facebook.com/emvitorgan

Актер Эммануил Виторган расплакался, узнав о рождении внука

18 Ноября, 17:00

Сын Ксении Собчак стал пятым внуком актера Эммануила Виторгана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.