Максим Виторган трогательно поздравил знаменитого отца с днем рождения

Актер и муж Ксении Собчак Максим Виторган поздравил своего знаменитого отца с днем рождения.

В честь праздника он написал трогательное поздравление в Instagram.

"С Днем рождения, папа! Родной мой большой человек! Ты говорил мне в детстве: "Помни, что ты отвечаешь не только за себя, а за всю фамилию. По тебе судят и о нас!". Это большая честь для меня. Помню!" – написал Максим.

Кроме теплых слов, он еще и прикрепил ретро-снимок, на котором позирует молодой Эммануил Виторган. Ему сегодня, к слову, исполнилось 77 лет.

Тем временем Ксения Собчак и Максим Виторган с трудом поместили огромную елку в доме.