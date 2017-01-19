Мама Любови Полищук рассказала о последних днях ее жизни

Актриса Любовь Полищук умерла в возрасте 57 лет от злокачественной опухоли позвоночника в 2006 году. Недавно ее мама, Ольга Пантелеевна Полищук, рассказала изданию Sobesednik.ru о том, что пришлось испытать артистке перед смертью.

"Я много раз хотела приехать к ней в Москву, но дочка не разрешала. Ездила лечиться в Израиль, ей много операций делали. И когда он (сын Любови Полищук, Алексей Макаров) позвонил, почувствовала: ничего хорошего ждать не стоит", — рассказывает Ольга Полищук.

Женщина пояснила, что две недели до смерти дочери неотступно находилась рядом с ней и своими глазами наблюдала боль, которую постоянно переживала актриса: "Две недели я с ней прожила до ее смерти. Меня уже выгоняли, ее переворачивали с боку на бок. Смотрю в щелку: батюшки, там одни кости кожей обтянуты. Дочка последние дни ничего не ела, только мороженое. Видимо, горело у нее все внутри, поест холодного, легче становится".

Так же Полищук поведала, что в последнее время перед смертью Любови кололи чрезвычайно много анальгетиков, из-за которых она постоянно спала. Из-за огромных доз обезболивающих у актрисы даже случился гипертонический криз (чрезмерное повышение артериального давления), и она впала в кому.